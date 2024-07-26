  • BIST 10909.68
  • Altın 2524.512
  • Dolar 33.095
  • Euro 35.9534
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Harris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

» »
Demokrat Parti'nin başkan adayı olması beklenen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi "samimi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.
Harris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Washington'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Gazze'de yaşanan acının boyutlarından duyduğu ciddi endişeyi" dile getirdi.

İkili Gazze'deki savaşı ve İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşması sağlanması olasılığını görüşmek üzere bir araya geldi.

"Ölü çocukların ve ikinci, üçüncü ya da dördüncü kez yerlerinden edilen çaresiz, aç insanların görüntüleri. Bu trajedilere göz yumamayız. Yaşanan acılar karşısında hissizleşmemize izin veremeyiz ve ben sessiz kalmayacağım" dedi.

Harris, Netanyahu ile yaptığı görüşmeleri "samimi ve yapıcı" olarak nitelendirdi. İsrail'in kendini savunma hakkını kabul etmekle birlikte "kendisini nasıl savunduğunun önemli olduğunu" söyledi.

Netanyahu'nun 2020'den bu yana ilk Beyaz Saray ziyareti, Kongre'de İsrail ordusunun Refah'ta "neredeyse hiç sivil öldürmediğini" söylediği ve Gazze'deki savaşı protesto edenleri "kullanışlı aptallar" olarak adlandırdığı ateşli konuşmasından bir gün sonra gerçekleşti.

ABD ziyareti, aynı zamanda Gazze'de 39,000'den fazla, İsrail'de ise yaklaşık 1,200 kişinin ölümüne neden olan dokuz aylık savaşa bir son verilmesi için İsrail ve ABD'de baskının arttığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Kasım ayında yapılacak seçimlere yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından Demokratların başkan adayı olması beklenen Harris ile Netanyahu'nun görüşmesi, Perşembe günü erken saatlerde görevden ayrılan Biden ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşti.

Biden, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de kalan rehinelerin üç aşamada serbest bırakılması önerisini kabul etmeleri için baskı yapıyor.

Beyaz Saray yetkilileri haftalardır tökezleyen ateşkes görüşmelerinin son aşamaya geldiğini ancak hala çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söylüyor.

Perşembe günü ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetine, savaşın sona ermesinin ardından Gazze'nin geleceği konusunda dikkatli düşünmesi için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, "Çatışmaların ardından gerçekçi planlar yapılmadığı takdirde ya İsrail Gazze'yi işgal edecek ki biz bunu reddediyoruz, ya Gazze Hamas yönetimde olacak ki bu İsrail'in çıkarına değil ya da kaos ve anarşi olacak," dedi.

"Dolayısıyla bu planlar üzerinde ciddi bir şekilde durmaları için onları zorlamaya devam edeceğiz çünkü bu planlar sadece Filistin halkının geleceği için değil İsrail'in geleceği için de kritik önem taşıyor" diyerek ekledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze'deki insani durumu "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da seçimi kazanan reformist Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu06 Temmuz 2024 Cumartesi 09:56
  • İranlılar, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında; 5 soruda İran seçimleri28 Haziran 2024 Cuma 15:10
  • Suudi Arabistan'da bazı inşaat projeleri neden açıklanandan 'daha az iddialı' olacak?24 Haziran 2024 Pazartesi 19:19
  • Gazze'de nakit krizi: 'Bankada param var ama ekmek alamıyorum'24 Haziran 2024 Pazartesi 18:57
  • Mekke'de aşırı sıcaklarda 1000'i aşkın hacı adayı hayatını kaybetti20 Haziran 2024 Perşembe 19:44
  • İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti18 Haziran 2024 Salı 17:19
  • Hac yolunda dolandırılanlar anlatıyor: 'Hem paramdan hem ibadetimden oldum'13 Haziran 2024 Perşembe 19:42
  • İsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı30 Mayıs 2024 Perşembe 16:27
  • Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı24 Mayıs 2024 Cuma 16:40
  • Norveç Filistin Devletini tanıdığını açıkladı22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti