Harry Potter karakteri Dobby için çevrecilerden çağrı

Dünyaca ünlü kitap ve film serisi Harry Potter için çağrı yapıldı. Bir kuruluş, Harry Potter hayranlarını, sevilen bir karakterin ölümünün gerçekleştiği kumsala çorap ve boyalı taşlar bırakmamaya çağırıyor.

Ünlü serinin 7. filmi olan “Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1″de, kumsalda hayatını kaybeden ev cini Dobby için hazırlanan mezar, sık sık hayranlarının akınına uğruyor.

Times’ta yer alan habere göre, Batı Galler’deki Freshwater West plajındaki sahili yöneten National Trust, bölgenin son yıllarda daha fazla ilgi gördüğünü ve hayranların, ev cini Dobby’yi kölelikten kurtarmak için kumsala çorap bıraktıklarını söyledi.



Harry Potter kitaplarına göre, ev cinleri, ancak kendilerine giysi verilirse kölelikten kurtulurlar. Dobby’nin mezarında ise, filmlerde Toby Jones tarafından canlandırılan ev cinine mesajlar içeren çakıl taşlarının yanı sıra çoraplar yer alıyor.

EKOSİSTEMİ BOZUYOR

National Trust, anıtın “insanların eğlenmesi için kısa vadede” kalabileceğini söyledi, ancak ziyaretçilerden eşya bırakmayarak çevreyi korumalarını istedi.

Boyalı çakıllardan çıkan çorap, biblo ve boya parçaları gibi nesnelerin deniz ortamına ve besin zincirine girip vahşi yaşamı riske atabileceğine dikkat çeken kurum, plajın yasal olarak korunan bir koruma alanı olduğunu ve kertenkeleler, orkideler ve nadir yuvalayan kuşlar da dahil olmak üzere vahşi hayata ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Çevresindeki bölge de, büyük gri foklara, liman yunuslarına ve dünyadaki en büyük deniz kuşu popülasyonlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Anıt alanı geçmişte temizlendi, ancak sadık Harry Potter hayranları her zaman eski haline döndürmeyi başardı.