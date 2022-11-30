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Harry Potter şatosunda yemek yemenin bedeli 6 bin TL

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Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin hayranları, Warner Bros'u, Hogwarts'ın Büyük Salonu'nda yemek yemek için kişi başı yaklaşık 5.800 TL (260 sterlin) aldığı için eleştirdi.
Harry Potter şatosunda yemek yemenin bedeli 6 bin TL

Harry Potter serisinin yapım şirketi Warner Bros. her sene filmin hayranlarının ikonik Hogwarts salonunda yemek yiyebilmeleri için Stüdyo Turları düzenliyor.

Stüdyo yemeğine gelen ziyaretçiler, çok sevilen serinin çekildiği yerleri görebilir ve sevdikleri anları gerçekmiş gibi yaşayabilirler.

Ancak bu hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, Warner Bros’a 5.800 TL (260 sterlin) ödemek zorunda.

Etkinlik, 13-15 Aralık tarihleri ​​arasında Warner Bros Londra Stüdyo Turları’nda üç gece boyunca gerçekleşecek ve yalnızca 18 yaşından büyükler için 200 bilet sunulacak.

ŞİMDİDEN TÜKENDİ

Hayranlar fiyatlandırmaya tepki gösterse de, bu yılki iki servisli akşam yemeği etkinliğinin üç gecesi de şimdiden tükendi.

Konuklara başlangıç ​​olarak marul ve ekmek veya pancar, nar ve beyaz kinoa ile preslenmiş jambon ve bezelye terrine servis edilecek. Yemek olarak ise hindi kızartması veya balkabaklı, mercimekli beef wellington sunulacak.

Fiyata ayrıca karşılama içecekleri ve kanepeler, stüdyo turuna erişim ve hediyelik eşya dükkanından bir asa dahil. Ziyaretçilere ayrıca çeşitli tatlılar, kaymak birası ve yeşil perde önünde bir fotoğraf da sunuluyor.

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