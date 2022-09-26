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Harry Potter yıldızının günlükleri yayınlanıyor

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Alan Rickman'ın gizli günlükleri, prostat kanseriyle savaşırken neden "Harry Potter" filmlerinde Severus Snape'i oynamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
Harry Potter yıldızının günlükleri yayınlanıyor

2016 yılında 70 yaşındayken kanser sebebiyle vefat eden ünlü aktör Alan Rickman, kariyerindeki birçok önemli rolle birlikte “Harry Potter” filmlerinde canlandırdığı Severus Snape karakteriyle de tanınıyordu.

Ölümüyle hayranlarını üzüntüye boğan Rickman, ilk kez 2005 yılında teşhis edilen prostat kanseriyle savaşmaya başladı.

Ekim ayında Henry Holt & Company tarafından yayınlanacak “Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman” kitabında, aktörün yaşarken tuttuğu notlar ve anektodlar yayınlanıyor.

2006’DAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Oyuncuya ilk kez, beşinci filmi “Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı”nın prodüksiyonu başlamadan önce teşhis kondu.

Ocak 2006’da tedavi gördü ve 30 Ocak 2006 tarihli bir günlük yazısında, film serisine dönmeyi “nihayet” kabul ettiğini açıkladı.

Rickman’ın günlüğüne, “Son olarak, HP 5’e evet. Duygular ne yukarı ne de aşağı. Kazanan argüman şu: ‘Bakalım görelim. Bu senin hikayen’ şeklinde yazdığı görülüyor.

Kariyeri boyunca sayısız dizi ve film yapımında yer alan aktör, TV projeleriyle sektöre adımını atmıştı.

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