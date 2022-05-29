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Harry Styles’tan Teksas saldırısına tepki

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Geçtiğimiz günlerde Teksas'ta yaşanan katliama ünlü şarkıcı Harry Styles da kayıtsız kalmadı.
Harry Styles’tan Teksas saldırısına tepki

Teksas’ta bir okula düzenlenen saldırı sonucu 19’u çocuk 21 kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları hâlâ sürerken Amerika’daki silahlanmaya bir tepki de Harry Styles’tan geldi.

Harry Styles, Teksas, Uvalde’deki trajik saldırının ardından açıklama yaptı. Styles, 27 Mayıs’ta, 2022 Kuzey Amerika Turu sırasında “Everytown For Gun Safety” ile ortak olduğunu duyurdu.

Instagram’dan yaptığı açıklamada ünlü şarkıcı şu satırlara yer verdi: “Hepinizle birlikte, Amerika’da en son Uvalde, Teksas’taki Robb İlköğretim Okulu’ndaki toplu katliam beni kesinlikle harap etti. Kuzey Amerika turumuzda, silahlı şiddeti sona erdirmek için çalışan, çabalarını desteklemek için bağışta bulunan ve önerilen eylem öğelerini paylaşan Everytown ile ortaklık yapacağız.”

Ayrıca bir sonraki paylaşımına da “Ateşli silahlar Amerikalı çocuklar ve gençler için 1 numaralı ölüm nedenidir” diyen bir istatistik ekledi.

SİLAH ŞİDDETİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜNLÜLER SESLERİNİ YÜKSELTİYOR

Everytown For Gun Safety, resmi web sitesine göre kendisini Amerika’daki en büyük silah şiddeti önleme örgütü olarak tanımlıyor. People’ın haberine göre Harry Styles, Love On Tour adlı turundan elde ettiği geliri de hayır kurumuna bağışlamayı planlıyor.

Styles, Teksas’taki yıkıcı silahlı saldırının ardından tavır alan tek ünlü değil. Memleketi Uvalde olan Matthew McConaughey, şehri ziyaret ederek ve kurbanlara saygılarını sunarak desteğini gösterdi.

McConaughey ziyareti sırasında herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etse de, resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini ortaya koydu ve Amerika’da silahlanma ile ilgili ciddi bir değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Benzer şekilde, Taylor Swift, Britney Spears, Selena Gomez, Chris Evans ve daha pek çok ünlü isim de saldırı ile ilgili tepkilerini paylaştılar.

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