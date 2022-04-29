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Harutoğlu: Kıb-Tek Çalışanlarının Maaşları Ödendi, Yakıt Ödemesiyle İlgili Sıkıntı Yok

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Harutoğlu: Kıb-Tek Çalışanlarının Maaşları Ödendi, Yakıt Ödemesiyle İlgili Sıkıntı Yok
Harutoğlu: Kıb-Tek Çalışanlarının Maaşları Ödendi, Yakıt Ödemesiyle İlgili Sıkıntı Yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödendiğini ve yakıt ödeme konusunda kurumun herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını açıkladı.

Harutoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının maaşlarının ödenmediği konusunda yapılan yayınların doğru olmadığını belirtti.

Mustafa Harutoğlu, Kıb-Tek tarifeleri konusunda Bakanlar Kurulu’nun yasa gücünde kararname ile tarifelerde yaptığı düzenlemenin abonelerin mart dönemi tüketim (Devre 04/2022) fatura hesaplarına indirim olarak uygulanmaya başladığını, abonelere SMS gönderilerek, indirimlerin bildirildiğini söyledi.

Harutoğlu, “Uygulama halen devam etmekte olduğundan SMS almayan abonelerimizin tedirginlik yaşamamalarını önemle bildirir, gerekli bilgiler Kıb-Tek çağrı merkezimizden alınabilmektedir” dedi.

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