Harvard öğretim üyesinden Delta uyarısı: Aşısızlarda riski çok yüksek

Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olan Dr. Jeremy Faust: Delta varyantı aşılılar arasında da geçmişteki varyantlardan daha fazla vakaya yol açıyor. Ancak aşısızlar için sıradışı şekilde tehlikeli.

Korona virüsünün Delta varyantı yayılmaya devam ederken, ABD'de aşı yaptırmayanlara çarpıcı bir uyarı geldi. Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Jeremy Faust, Delta karşısında aşılı olmak ile aşısız olmak arasında çok büyük bir fark olduğunu söyledi.

Yahoo News sitesinde canlı yayına katılan Faust, "Delta varyantı aşısızlar için sıradışı şekilde tehlikeli ve aşılılar için de daha önceki varyantın yol açmadığı bir soruna sebep oluyor. Fakat aşılılar ile aşısızlar aynı konumda değil" dedi. Faust, aşıya rağmen Delta'ya yakalananların oranının düşük olduğunu ancak yine de geçmiş varyantlara göre daha fazla aşılı vaka görüldüğünü söyledi.

"Delta'nın rahatsız edici bir gelişme olduğunu düşünüyorum çünkü aşısız olup hiçbir koruması bulunmayan kişiler için durumu kötüleştiriyor ve aşılılar arasında da geçmişteki diğer tüm varyantlardan daha fazla vakaya yol açıyor" diyen Faust, "Ve bu kişilerin küçük bir kısmı hastalığı ağır geçiriyor" ifadelerini kullandı. Bu noktada ABD'deki üçüncü doz tartışmasına değinen Harvardlı doktor, "Soru, bu konuda ne yapılacağı. Ve ben, elimizdeki sayılara bakıldığında herkese üçüncü doz yapmanın gerekli olduğuna ikna olmadım" dedi.ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) şu an için üçüncü dozu bağışıklık sorunu bulunan kişiler için tavsiye etmiş durumda.