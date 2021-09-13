  • BIST 1.445,210
  • Altın 486,17
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9200
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Harvard öğretim üyesinden Delta uyarısı: Aşısızlarda riski çok yüksek

» »
Harvard Üniversitesi öğretim üyesi olan Dr. Jeremy Faust: Delta varyantı aşılılar arasında da geçmişteki varyantlardan daha fazla vakaya yol açıyor. Ancak aşısızlar için sıradışı şekilde tehlikeli.
Harvard öğretim üyesinden Delta uyarısı: Aşısızlarda riski çok yüksek

 

Korona virüsünün Delta varyantı yayılmaya devam ederken, ABD'de aşı yaptırmayanlara çarpıcı bir uyarı geldi. Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Jeremy Faust, Delta karşısında aşılı olmak ile aşısız olmak arasında çok büyük bir fark olduğunu söyledi.

Yahoo News sitesinde canlı yayına katılan Faust, "Delta varyantı aşısızlar için sıradışı şekilde tehlikeli ve aşılılar için de daha önceki varyantın yol açmadığı bir soruna sebep oluyor. Fakat aşılılar ile aşısızlar aynı konumda değil" dedi. Faust, aşıya rağmen Delta'ya yakalananların oranının düşük olduğunu ancak yine de geçmiş varyantlara göre daha fazla aşılı vaka görüldüğünü söyledi.

"Delta'nın rahatsız edici bir gelişme olduğunu düşünüyorum çünkü aşısız olup hiçbir koruması bulunmayan kişiler için durumu kötüleştiriyor ve aşılılar arasında da geçmişteki diğer tüm varyantlardan daha fazla vakaya yol açıyor" diyen Faust, "Ve bu kişilerin küçük bir kısmı hastalığı ağır geçiriyor" ifadelerini kullandı. Bu noktada ABD'deki üçüncü doz tartışmasına değinen Harvardlı doktor, "Soru, bu konuda ne yapılacağı. Ve ben, elimizdeki sayılara bakıldığında herkese üçüncü doz yapmanın gerekli olduğuna ikna olmadım" dedi.ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) şu an için üçüncü dozu bağışıklık sorunu bulunan kişiler için tavsiye etmiş durumda. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CDC: Tam aşılı kişilerin ağır Covid-19 olma ihtimali 13 binde 112 Eylül 2021 Pazar 19:30
  • BioNTech, gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için corona virüs aşısı kullanım izni isteyecek12 Eylül 2021 Pazar 19:00
  • Uzmanlar uyardı: Bu yıl grip vakalarında artış olabilir12 Eylül 2021 Pazar 18:30
  • Hamilelikte öğün sayısını 5’e çıkarın12 Eylül 2021 Pazar 18:00
  • Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek12 Eylül 2021 Pazar 17:30
  • Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir12 Eylül 2021 Pazar 17:00
  • Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor12 Eylül 2021 Pazar 16:30
  • İngiltere’de kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi12 Eylül 2021 Pazar 16:00
  • “Gıda takviye ürünlerinin fazlası ciddi hasarlara yol açabilir”12 Eylül 2021 Pazar 15:30
  • Gebelikte alınan fazla kilolar ani bebek ölümü riskini artırıyor12 Eylül 2021 Pazar 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti