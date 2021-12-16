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Harvard Üniversiteli Doktordan Corona Virüsün Kökenine Dair Önemli İddia

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ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanı Dr. Alina Chan, corona virüsün çıkış noktasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Harvard Üniversiteli Doktordan Corona Virüsün Kökenine Dair Önemli İddia

Tüm dünyada 5,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsünün kaynağı henüz belirlenemedi. Resmi açıklamalar, virüsün Wuhan’daki bir hayvan pazarından çıktığını söylese de virüsün ‘sıfır noktası’ ile ilgili birçok teori de ortaya atıldı.Çin’in Wuhan kentinde çıkan corona virüsün kaynağı halen tartışma konusu olmaya devam ederken, Çin hükümetinin Dünya Sağlık Örgütü’nün soruşturma yapma talebini reddetmesi ise salgının çıkış kaynağı ile ilgili soru işaretlerini artırdı.

‘İNSAN YAPIMI’ OLDUĞU İDDİALARI GÜÇLENİYOR

ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nden bilim insanı Dr. Alina Chan yaptığı son açıklama ile tartışmaları yeniden alevlendirdi. İngiltere’deki Bilim ve Teknoloji Seçim Komitesi’ne sunum yapan Chan, Çin hükümetinin soruşturma talebini reddetmesinin salgının laboratuvar kaynaklı olduğunu ve virüsün ‘insan yapımı’ olduğu iddialarını güçlendirdiğini söyledi.

Bununla birlikte, Pekin’in, virüsün ‘doğal olarak’ geliştiğine dair güvencelerine meydan okuması için İngiltere üzerinde bir baskı oluşturması muhtemel olarak değerlendirildi.

Dr Chan, yaptığı açıklamada ‘Bence laboratuvar kökenli olma olasılığı daha yüksek.” dedi.

‘VİRÜSTE DEĞİŞİKLİK YAPAN VİROLOGLAR VAR’

Chan, “Ama eninde sonunda ortaya çıkacak kadar çok bilginin saklandığı bir çağda yaşıyoruz. Pek çok üst düzey virologdan, genetiğiyle oynanmış bir kaynağın corona virüsün çıkış noktası olabileceğini duyduk” dedi., Chan, “buna ilk SARS virüsünde değişiklikler yapan virologlar da dahil.’ diye ekledi.

ABD’li gazete Wall Street Journal’ın mayıs ayında duyurduğu istihbarat raporunda Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden (WIV) üç bilim insanının, Çin’in corona virüsü pandemisini açıklamasından aylar önce, Kasım 2019’da hastaneye başvurduğunu öne sürmüştü.

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