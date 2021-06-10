Harvard Üniversitesi araştırdı: 75 yaş üstü meme kanseri geçirmiş kişiler mamografi çektirmeyebilir

Her yıl binlerce kadına meme kanseri tanısı konuyor. Meme kanseri 2021 yılı itibariyle dünyada en sık görülen kanser türü haline geldi. Meme kanserinin erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu söyleyen ve meme kanseri hastalığını geçirmiş bireylerin kaç yaşına kadar mamografi çektirecekleri ile ilgili bilgi veren Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yakın zamanda Harvard Üniversitesi liderliğinde gerçekleşen bir araştırmada, 75 yaş üstü meme kanserini anlatmış bireylerde mamografi ihtiyacının olmayabileceği rapor edildi. Bu durumdaki bireyler doktorlarıyla görüşerek mamografi çektirmeyebilirler” dedi.

Meme kanseri hastalığını geçirmiş bireylerin izlenmesinin tedavilerinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki 30’un üzerinde kanser merkezi ellerindeki bilgileri toparlayarak, 75 yaş üstü meme kanserini anlatmış bireylerde mamografi ihtiyacını değerlendirdi. Bu araştırma ile kişilerin doktorlarıyla da görüşerek bu hastalarda mamografi çekilmesi ihtiyacı olmayabileceği rapor edildi. Bu durumdaki bireyler bu bilgiler ışığında doktorlarıyla görüşerek mamografi yaptırmayabilirler” dedi.

Yaşam beklentisi 10 yılın altındaysa mamografinin hastaların yaşam süresine ek bir katkısı yok

Peki 75 yaş üzerindeki kadınlara neden mamografi gerekmeyebilir? Konuyla ilgili bilgi veren Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bunun iki nedeni var. Bir tanesi 75 yaşından sonra kanser riskinde bir miktar azalma olabileceğidir. İkinci ihtimal ise 75 yaşından sonra ortaya çıkan ve ölüme yol açan diğer hastalıkların, bu hastaların meme kanseri tanısını erken alıp bundan fayda görme ihtimalini azaltması hatta ortadan kaldırmasıdır çünkü ilerleyen yaşlarda kalp-damar hastalıkları ve felç geçirmeye bağlı ölümler artmaktadır. Böyle olunca hastaların yaşam beklentisi azalmaktadır. Eğer yaşam beklentisi 10 yılın altındaysa o zaman mamografi yapılmasının hastaların yaşam süresine ek bir katkısı olmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Mamografinin bütün kadınlar için gerekli bir tetkik olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, “40 yaşından itibaren çektirilmeye başlanmalıdır. Yıllık ya da 2 yılda bir çekim sıklığı düşünülebilir. Bu sıklığa ailevi risk, meme dokusunun yapısı ve hastanın şikayetleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Ancak modern mamografinin verdiği radyasyon dozu çok düşük olduğu için yıllık mamografi çekilmesinin hastalarda kanser oluşumunu hızlandırması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durumla ilgili elimizde güçlü kanıtlar da vardır” dedi.