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Harvard Ve Yale Üniversitelerine "Gizli Fon" Soruşturması

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Harvard Ve Yale Üniversitelerine "Gizli Fon" Soruşturması
Harvard Ve Yale Üniversitelerine "Gizli Fon" Soruşturması

ABD'de Harvard ve Yale Üniversiteleri hakkında, Suudi Arabistan ve Çin dahil olmak üzere, yabancı ülkelerden gizli fonlar aldıkları şüphesiyle soruşturma açıldı. 

BBC'nin haberine göre, Harvard ve Yale Üniversitelerinin, yabancılardan gelen hibe ve anlaşmalardan elde ettiği milyonlarca dolar konusunda yetkilileri doğru bilgilendirmediğinden şüpheleniliyor.

ABD Eğitim Dairesi, Temmuz 2019'dan bu yana Katar, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil yabancı ülkelerden bu üniversitelere yapılan daha önce rapor edilmemiş 6,6 milyar doları ortaya çıkardı. 

Konuyla ilgili üniversiteler hakkında soruşturma başlatılırken ABD Eğitim Dairesi, hibelerin miktarının 6,6 milyar dolardan fazla olabileceğini bildirdi.

HARVARD VE YALE ÜNİVERSİTELERİ, HÜKÜMETE VERECEKLERİ YANIT İÇİN HAZIRLIK YAPTI

Amerikalı yetkililer, ABD üniversitelerine yabancılar tarafından yapılan harcamaları "kara delik" olarak nitelendiriyor ve paranın, belli koşullarla veriliyor olabileceği uyarısında bulunuyor. 

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, "Bu şeffaflıkla ilgili. Yüksek okullar ve üniversiteler, yabancı hibesini ve parasını kabul ediyorsa; öğrencileri, bağışçıları ve vergi mükellefleri bunun ne kadar olduğunu ve kimden geldiğini bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı. 

Harvard ve Yale Üniversiteleri ise hükümete verecekleri yanıt için hazırlık yaptıklarını açıkladı. 

ABD yasaları çerçevesinde üniversiteler, yabancı kaynaklardan 250 bin doları geçen yardım ve sözleşmelerin tümünü yetkililere bildirmekle yükümlü.

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