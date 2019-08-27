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Harvardlı araştırmacılar marihuanayla pankreas kanser hücrelerini öldürdü

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Harvardlı araştırmacılar marihuanayla pankreas kanser hücrelerini öldürdü
Harvardlı araştırmacılar marihuanayla pankreas kanser hücrelerini öldürdü

Harvard Üniversitesi Dana-Farber Kanser Enstitüsü araştırmacıları laboratuvar ortamında marihuanada bulunan bir kimyasaldan üretilen ilacın en ölümcül kanser türlerinden pankreas kanseri tedavisinde ‘ciddi ölçüde tedavi potansiyeli’içerdiğini ortaya çıkardı. İlaç ön klinik çalışmaların ardından insanlar üzerinde de denenecek.

Yahoo Lifestyle’da yer alan habere göre sonuçları temmuz ayında medikal yayın Frontiers of Oncology’de yayınlanan araştırmada marihuana ‘flavonoid‘lerinden türetilen FBL-03G adı verilen özel ilaç, pankreas kanserine karşı laboratuvarda test edildi.

Harvard’lı doçent Wilfred Ngwa araştırmanın sonuçlarını ‘çok önemli’ olarak niteledi ve şunları söyledi: “Araştırmanın en önemli sonucu marihuanadan alınan flavonoidlerin tümörleri hedef alması sonucu hem lokal hem de metastas yapmış pankreatik kanser hücreleri öldürebildi. Bu pankreas kanserinde hayatta kalma oranlarını da ciddi oranda yükseltti. Bu şu andaki mevcut tedavilerin pankreas kanserinde etkisiz kaldığı göz önüne alındığında çok büyük bir ilerleme anlamına geliyor.”

Ngwa, araştırmanın pankreas kanserini tedavi etme ihtimalini ilk kez kanıtlayan araştırma olduğunu belirterek FBL-03G ilacının sadece kanserli hücreleri değil aynı zamanda vücudun diğer bölgelerinde metastas yapmış kanserli hücreleri de öldürebildiğini ve bunun kendilerini bile şaşırttığını belirterek şöyle devam etti: “Klinik olarak da çok başarılı oldu ve pankreas kanserinin tedavisinde çok büyük bir etkisi olacak.”

Harvard araştırmacıları için sırada ön klinik çalışmaları var ve Ngwa bu çalışmaların 2020’de sonlanmasını planladıklarını belirtti. Sonrasında yeni tedavi insanlar üzerinde de denenebilecek.

 

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