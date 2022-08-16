Harvard’lı beslenme uzmanı beynini genç tutan besini açıkladı! İşte her gün yediği o yiyecek…

Beslenme psikiyatristi, Beyin uzmanı ve Harvard Tıp Okulu'nda öğretim üyesi Dr. Uma Naidoo, beynini genç ve sağlıklı tutmak için tükettiği besini ve düzenli aldığı vitamini açıkladı

Dr. Uma Naidoo, "Yaşlandıkça nörolojik hastalıklara yakalanma riski artıyor. Hastalarımdan sıklıkla aldığım bir soru şu şekilde; 'Yaşlanan beyinlerimizi korumak için en iyi vitamin hangisi?'" Mikrobiyomlarımızın her biri bir parmak izi gibidir, bu nedenle gerçekten etkili bir beslenme planı, bir bireyin benzersiz ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Beynimi genç ve sağlıklı tutabilmek için en önem verdiğim vitamin grubu B vitaminleri." dedi. İşte Harvard'lı beslenme uzmanının beynini genç tutmak için tükettiği besin...

B VİTAMİNLERİNİN BEYNE FAYDALARI NELERDİR?

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir araştırmaya göre depresyon, bunama ve zihinsel bozukluk genellikle B vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Çalışmanın baş yazarı olan Psikiyatrist Rajaprabhakaran Rajarehinam, "Bilişsel sorunların bir nedeni olarak B12 vitamini eksikliği, özellikle düzensiz beslenen ileri yaş kişilerde daha yaygın." dedi.

8 FARKLI B VİTAMİNİ BULUNUYOR

B vitamini grubuna ait 8 farklı vitamin bulunuyor. B grubu vitaminlerin faydaları ise şu şekilde;

B1 VİTAMİNİ : ENERJİYİ ARTIRIR

B1 vitamini, diğer bir adıyla tiamin; hücrelerin temel işlevini yerine getirebilmesi, besinlerdeki enerjinin açığa çıkması için çok önemlidir.

Beyin, vücuttaki metabolik olarak en aktif organlardan biridir ve nörolojik sorunlara yol açabilecek eksiklikleri önlemek için tiamin desteğine ihtiyacı vardır.

B2 VİTAMİNİ : İLAÇLARI PARÇALAR

B2 vitamini, bir diğer adıyla riboflavin; vücutta ve beyinde olduğu gibi önemli raksiyonları gerçekleştiren hücrelerdeki enzimlere yardımcı olarak görev yapar.

Riboflavin; hücrelerin büyümesine, enerji üretilmesine ve yağlarla ilaçlar gibi dış maddelerin parçalanmasına yardımcı olur.

B3 VİTAMİNİ : ENFLAMASYONU AZALTIR

B3 vitamini, bir diğer adıyla niasin, vücutta ihtiyaç duyulan kolesterol ve yağ gibi maddeleri üretmek ve tüm organ sistemlerimiz için enerjiyi dönüştürmek için 400'den fazla enzimle birlikte çalışır.

Nisain aynı zamanda aşırı iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir antioksidandır.

B5 VİTAMİNİ : BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

B5 vitamini, bir diğer adıyla pantotenik asit, vücudumuzun enzimlerinin enerji için yağ asitleri oluşturmasına ve parçalanmasına yardımcı olan koenzim A adı verilen moleküler bir bileşik yapmak için gereklidir.

Beyin öncelikle yağdır, bu nedenle pantotenik asit, beyin sağlığını desteklemede en önemli vitaminler arasındadır.

B6 VİTAMİNİ : HASTALIKLARLA SAVAŞIR

B6 vitamini veya piridoksin, hastalıkların önlenmesindeki rolüyle büyük önem taşıyor. B6 vitamini, yeterli miktarda kullanıldığında kanser riskini düşürmesiyle biliniyor.

Piridoksin, bağışıklığı güçlendiriyor ve beyin sağlığını destekliyor.

B7 VİTAMİNİ: HÜCRELERİN DAHA İYİ İLETİŞİM KURMASINA YARDIMCI OLUR

B7 vitamini, bir diğer adıyla biyotin; hücreler arası iletişimi düzenler.

Biyotin, beyinde nörotransmiterler yoluyla hücresel sinyalleşme için büyük önem taşır.

B9 VİTAMİNİ: DENGEYİ SAĞLAR

B9 vitamini, bir diğer adıyla folat, nörolojik sağlığı destekleyen ve psikolojik sağlığa da katkıda bulunan önemli bir vitamindir.

Diğer bir yararı ise, hücresel detoksifikasyonu (hücresel arınma) teşvik etmeye yardımcı olmasıdır.

B12 VİTAMİNİ: KALBE YARDIM EDER

B12 vitamini bir diğer adıyla kobalamin, kırmızı kan hücreleri ile DNA oluşumu ve sinir sisteminin gelişimini desteklemek için vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir.

B12 vitamini aynı zamanda, kardiyovasküler sağlığı olumsuz etkileyen ve bunamaya yol açabilen bir protein olan homosisteinin parçalanmasını destekliyor.

B VİTAMİNİNİ İÇEREN BESİNLER

Beslenme düzenine dahil edilmesi en kolay olan vitaminlerden biri B vitaminleridir. Dr. Uma Naidoo, her gün mutlaka yediği, B vitamini açısından en zengin yiyeceği şöyle sıraladı;

YUMURTA:

Günlük alınması gereken B7 vitamini değerinin üçte birini karşılar. Diğer B vitaminlerini ise az miktarda da olsa içerir.

ISPANAK:

Ispanak, harika bir B9 vitamini kaynağıdır. Ruh hali düşük hastalara önerilen ilk besinlerden biridir.

AYÇİÇEĞİ TOHUMLARI:

En iyi B5 vitamini kaynaklarından biridir. Bir tane ayçiçeği tohumu, günlük B5 ihtiyacının %20'sini karşılıyor.

SOMON:

Somon, B vitaminleri açısından en zengin besinler arasında yer alıyor. B2 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini ve B12 vitamini olmak üzere tüm B vitaminlerini içeriyor.

YOĞURT:

Hem bağırsak sağlığını hem de zihinsel sağlığı destekleyen doğal probiyotikler içerir. Yoğurt aynı zamanda, B2 vitamini hem de B12 vitamini bakımından yüksektir.

SİYAH FASULYE, NOHUT, MERCİMEK:

Bu baklagiller ruh sağlığına iyi gelerek beyni güçlendiriyor. Bu baklagiller mükemmel bir B9 kaynağıdır aynı zamanda B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini ve B6 vitamini içerir.