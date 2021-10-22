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Hasadı yapılacak narenciyenin ilaçlaması durdurulmalı

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Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden olan narenciyede hasadın yaklaşması nedeniyle ilaçlamanın durdurulması gerektiğini bildirdi
Hasadı yapılacak narenciyenin ilaçlaması durdurulmalı

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi ülkenin en önemli ihracat kalemlerinden olan narenciyede hasadın yaklaşması nedeniyle ilaçlamanın durdurulması gerektiğini bildirdi.

İhracatta gümrük denetimleri artırıldı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ürünlerin büyük bir kısmının Türkiye, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve AB’ye ihraç edildiği, giriş gümrüklerindeki denetimlerin bu yıl itibariyle daha da sıkılaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “İhraç edilecek narenciye ürünlerinin hasadının çok kısa bir süre içerisinde başlayacak olması nedeniyle herhangi bir kalıntı problemi ile karşılaşılmaması için narenciyede yapılacak ilaçlamanın bir an önce durdurulması ya da elzem durumlarda hasat aralığı düşük olan ve narenciye için önerilen ilaçların kullanılması gerekmektedir.

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Gerekli bilgiler Kaza Tarım Dairelerinden alınabilir

Ayrıca, narenciye bahçeleri yakınındaki diğer meyve ve sebzelerde ilaçlama yapılırken dikkatli olunması, sürüklenme yoluyla narenciye bahçelerine ulaşmasını engelleyerek olası bir kirliliğin oluşmasını engelleyecektir” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, turunçgillerde zarar yapan organizmalara karşı hangi bitki koruma ürünlerinin kullanılabileceğinin Tarım Dairesi internet sitesinde https://tarimdairesi.gov.ct.tr “Turunçgil Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri Listesi” adı altında yayımlandığı, ayrıca bölge ve kaza Tarım Dairelerinden gerekli bilgilerin alınabileceği bildirildi.

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