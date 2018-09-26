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"Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam"

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Mahirel'in, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde soyunma odasına giderek Hasan Ali Kaldırım'ın forması önünde dua ettiği anın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
"Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam"

Fenerbahçe taraftarları, "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam""Bu adamı bulup bütün kulübü baştan aşağıya okumak lazım" yorumları yaptı. 

Binlerce beğeni alan fotoğrafla ilgili konuşan Mahirel, "Fenerbahçe'nin kendisi için vazgeçilmez bir aşk olduğunu" söyledi.

Maç öncesinde soyunma odasına gittiğini anlatan Mahirel, "Hasan Ali'nin son haftalardaki performansına istinaden bir dua okudum. Takımın üzerinde bir uğursuzluk var. Hasan da Marcelo gibi oynadı" dedi. 

Hasan Ali Kaldırım, derbide gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

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