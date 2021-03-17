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Hasan Bağlar’dan Kelebeklerle İlgili İkinci Kitap

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Doğa fotoğrafçısı Hasan Bağlar'ın “Kıbrıs’ın Kelebekleri Arazi Rehberi ve Kelebek Fotoğrafçılığı” adlı kitabı yayımlandı.
Hasan Bağlar’dan Kelebeklerle İlgili İkinci Kitap

Doğa fotoğrafçısı Hasan Bağlar'ın “Kıbrıs’ın Kelebekleri Arazi Rehberi ve Kelebek Fotoğrafçılığı” adlı kitabı yayımlandı.

Kıbrıs'ta yaşayan 3’ü endemik, 3’ü de endemik alt tür toplam 53 tür kelebeğin uçuş periyotları, yaşam alanları, konukçu bitkileri ve habitatları hakkında bilgiler içeren 240 sayfalık Türkçe yazılmış kitapta, 400'den fazla renkli  kelebek fotoğrafı yer alıyor.

Hasan Bağlar’ın ikinci kitabı olan “Kıbrıs’ın Kelebekleri Arazi Rehberi ve Kelebek Fotoğrafçılığı” kitabında kelebek fotoğrafçılığının incelikleri ve çekim teknikleri de anlatılıyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak kitap, doğa severlere, kelebek tutkunlarına, kelebek fotoğrafçılarına ve yeni başlayanlara bir rehber olma niteliği taşıyor.

Bağlar, bahar aylarının habercisi ve doğa döngüsünün en önemli canlılarından kelebekler, sessiz bir şekilde kanatlarını çırpmaya devam ederken onların, insanlar tarafından da fark edilmesine aracı olmaya çalıştığını söylüyor.

Doğa fotoğraflarıyla yurt dışından birçok ödül sahibi de olan Bağlar, kitabıyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada doğal zenginliklerin giderek yok olmasına seyirci kalınamayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşayan kelebeklerin korunabilmesi veya koruma tedbirlerinin alınabilmesi onların tanınması, bilinmesi ve sevilmesi ile mümkün olabilir. Bu doğal zenginliğin korunabilmesi bizler tarafından da fark edilmesine bağlıdır. İşte bu kitap adamızda yaşayan kelebeklere dikkat çekerek onların tanınmasına ve bilinmesine dolayısıyla korunmasına katkı koymayı hedeflemektedir. Ülkemizdeki kaynak eksikliğini de bir nebze giderecek olan kitap doğal zengiliğimizin gelecek nesillere de aktarılmasına katkı yapacaktır.

Doğal zenginliklerimiz giderek yok olmakta. Buna seyirci kalamayız. Bir değişimin olması artık kaçınızlmazdır. Bu değişimini gerçekleştirmek için öncelikle kendimizi değiştirmeliyiz. Başka bir dünya yok, başka bir Kıbrıs yok...”

Hasan Bağlar’ın 2015 yılında yayımlanmış “Kuzey Kıbrıs'ın Kelebekleri” adlı da bir kitabı daha bulunuyor.

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