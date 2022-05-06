Hasan Besim'e 1.5 yıl ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Nisan-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Toplantıda alınan karara göre Bostancı Bağcıl SK Kulüp yöneticisi Hasan Besim, Federasyonu veya ilgilileri yanıltmaya yönelik eylemleri nedeniyle bir yıl altı ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle

24/2022 sayı ve 04/05/2022 tarihli sevk kararı ile 2427 lisans numaralı Bostancı Bağcıl SK Kulüp yöneticisi Hasan Besim, Federasyonu veya ilgilileri yanıltmaya yönelik eylemleri nedeniyle Disiplin Talimatının 48. Maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Bostancı Bağcıl SK yöneticisi 06/05/2022 tarihinde Kurulumuza yazılı savunma sunmuştur. KTFF Disiplin Talimatı md. 48 sahtecilik ve yanıltmayı düzenlemekte olup md 48/1 (B) lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikleri belgeler kullanmak veya kullandırmak sureti ile KTFF’yi veya ilgilileri yanılmaya çalışan Kulüp Yöneticilerine bir yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezai öngörülmektedir. Olayın vahameti dikkate alındığında ilgili kulüp yöneticisine veya kulübe ceza verilmemesi mümkün değildir. Kulübe alt lige düşme cezası verildiği de dikkate alındıktan sonra verilebilecek en uygun cezanın Bostancı Bağcıl SK kulüp yöneticisi Hasan Besim’e DT 48/1 (B) uyarınca 1 (Bir) yıl 6 (Ay)’lık hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.