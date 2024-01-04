  • BIST 7485.65
  • Altın 1961.215
  • Dolar 29.7389
  • Euro 32.7284
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Hasan Bilgen'in babası: 6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz

» »
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde Hasan Bilgen in annesi Fatma Bilgen de sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.
Hasan Bilgen'in babası: 6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz

Bilgen, depremi öğrendiklerinde Adıyaman’dan haber alamadıklarını kaydetti.

 

Kimseye muhtaç olmadan tek yürek olarak Kıbrıslı Türklerin çocukları aldıklarını dile getiren Bilgen, şimdi adaleti sağlamak için Türk yargısına ihtiyaçları olduğunu kaydetti

Hasan Bilgen’in babası Mehmet Akif Bilgen de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

 

“6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz. Ben canımı kaybettim yaşamıyorum şu anda. Bu coğrafyaya hiç gelmedim. İlk tepkim ne işin var oralarda olmuştu. Astım hastasıydı oğlum, el bebek gül bebek büyüttüm. Oğlumuzu en başarılı büyütmek için elimizden geleni yaptık. Depremi öğrendiğimizde hiç bir şey düşünmeden Adıyaman’a geldik.” ifadelerini kullanan Bilgen, Adıyaman’a gelene kadar sağlıklı bilgi alamadıklarını belirtti.

 

Gelene kadar bir umut taşıdıklarını söyleyen Bilgen, oğlunu annesine getiremediğini kaydederek, “Sözümü tutamadım” dedi.  

 

Bilgen, sanıkların nasıl karşılarına geçerek geçip pişkin pişkin konuştuğunu sordu.

 

“Enkazda gördüğüm tablo orada bir yaşam olamayacağı yönündeydi. Biz bu binayı gördüğümüzde, bina yoktu. Enkazın üzerine çıktığımızda; denizde yürürsünüz ya ayağımız kuma batar. öyleydi. Çocuğumu hiç bir parçası eksik olmadan götüreyim diye dua ettik. Hiç böyle dua edilir mi?” şeklinde konuşan Bilgen, oğlunu cuma günü sabah bulduklarını belirtti.

 

Bilgen, “Bu kadar acının üzerine nasıl dayanabiliyoruz. Oğlumuz havasızlıktan öldü, yaşam üçgeni yok. Kıbrıs’ın en başarılı çocuklarını, gelecek neslini bir toprak yığını altında yok ettiler.

Bunu biz hak etmedik, çocuklarımız bunu hak etmedi. Yüce adalete güveniyoruz, tüm sanıklardan şikayetçiyim.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 Kasım'dan beri aranan Sergıı Bekh'in cansız bedeni bulundu!04 Ocak 2024 Perşembe 10:50
  • İsias davasında ikinci gün...04 Ocak 2024 Perşembe 10:49
  • Elektrik kesintisi olacak... İşte o bölgeler04 Ocak 2024 Perşembe 10:48
  • Sağanak yağmur bekleniyor04 Ocak 2024 Perşembe 10:05
  • Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı03 Ocak 2024 Çarşamba 16:16
  • KKTC’de bir haftada 68 trafik kazası, 1 ölüm03 Ocak 2024 Çarşamba 16:03
  • Yarın sağanak bekleniyor03 Ocak 2024 Çarşamba 16:02
  • "Uyuşturucuları Lefkoşa'da bir çok şahsa sattık"03 Ocak 2024 Çarşamba 15:29
  • Yayayı taciz etti: Maşallah çok güzelsin03 Ocak 2024 Çarşamba 15:28
  • Ayça Alav cinayeti... İşte mahkemeden yeni detaylar03 Ocak 2024 Çarşamba 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti