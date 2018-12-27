Hasan Çağda’nın tutuklanması Rum basınında

Yolda gördüğü çarşaflı iki kadın ve yanlarında yürümekte olan adamı şahsi cep telefonu ile çektikten sonra sosyal medya hesabından “memleketten manzaralar” yazarak paylaşan ve şikâyet üzerine tutuklanan kameraman Hasan Çağda ile ilgili haberler, bugünkü Rum basınında da yer aldı.

“Türkiye Unsurları Görüyorlar ve Tepki Gösteriyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, KKTC polisinin Çağda’yı tutuklamasına tepki yağdığını yazdı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Kıbrıslı Türkler Arasında Kameramanın Tutuklanması Nedeniyle Karmaşa… Sosyal Medya’daki Bir Paylaşım Yüzünden”

Haravgi gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Basın Çalışanının Tutuklanması Nedeniyle Tepkiler”.