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Hasan Çakmak Çanakkale'de Kıbrıs kültürünü anlattı

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Uluslararası birçok ödül sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak dünyanın çeşitli yerlerinde sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları çerçevesinde Aralık ayında Çanakkale’ye gitti.
Hasan Çakmak Çanakkale'de Kıbrıs kültürünü anlattı

Uluslararası birçok ödül sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak dünyanın çeşitli yerlerinde sürdürdüğü kültür sanat çalışmaları çerçevesinde Aralık ayında Çanakkale’ye gitti.

Çanakkale’de lise öğrencilerine konferans veren Hasan Çakmak, Çanakkaleli sanatseverler için kitaplarını imzaladı.

Türkiye Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından yürütülen “Gençliğe Açılan Pencere; Edebiyat” projesi kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen konferanslar dizisinde Hasan Çakmak konuşma yaptı.

Çanakkale Koleji’nde buluşturulan iki lise ve ortaokul öğrencilerine konuşan Hasan Çakmak, yazmış olduğu kitapları, Kıbrıs Kültürünü ve yazar olmayı anlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerden gelen sorular üzerine dünyanın birçok yerinde yaptığı kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

500 civarında öğrenci ve öğretmenin katıldığı konferansta Türkiye Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği’nin başkan ve yönetim kurulu da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen konferans sonrasında Çanakkale Koleji Okul Müdürü Nail Yurdakul Şen tarafından Hasan Çakmak’a okullarında yaptığı kültür sanat çalışması nedeniyle başarı plaketi takdim etti.

Plaket takdimi sırasında kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Yurdakul, Hasan Çakmak’ın Çanakkale’de olmasından ve okullarında konferans vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Plaket takdimi sonrasında yazar Hasan Çakmak, Çanakkaleli sanatseverler için kitaplarını imzaladı. Çakmak’ın imza gününe ilgi soğuk ve kötü hava koşullarına rağmen oldukça yüksek oldu.

Çakmak Kasım ayında, Türkiye Kurşun Kalemler Şairler ve Yazarlar Derneği’nin organizasyonu ile İzmir’de “Dünya Edebiyatı” konulu bir konuşma yapmış ve ardından da İzmirliler için kitaplarını imzalamıştı.

Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak 2018 yılında; Türkiye’de 12 ilde, Türkiye dışında da Hollanda, Ermenistan, Polonya, İsviçre ve İngiltere’de Kıbrıs kültürünü anlattı ve kitaplarını imzaladı.

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