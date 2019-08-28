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Hasan Çakmak Kanada’da kitaplarını imzaladı

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Dünya çapında kültür sanat organizasyonları yapan International Art Organization tarafından Kanada’ya davet edilen Hasan Çakmak, Torontolu kitapseverlerle buluştu.
Hasan Çakmak Kanada’da kitaplarını imzaladı

Kanada’nın başkenti Toronto’da düzenlenen bir dizi etkinliğe katılan yazar Hasan Çakmak, Kanada’nın en büyük kütüphanesi olan Toronto Public Library’de kitaplarını imzaladı.

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Geçtiğimiz günlerde kitapseverlerle buluşan YOL isimli seyahatname türündeki kitabını anlatan Hasan Çakmak, kitaplarını nasıl yazdığını ve yazar olmakla ilgili soruları yanıtladı.

Bünyesinde 100 adet kütüphane barındıran Toronto Public Library imza günü sonrası Hasan Çakmak’ın YOL, İnsanın Hayalleri Olmalı, Damlacıklar ve Two Breve Hearts isimli kitaplarını kütüphane kolleksiyonuna dahil etmek için çalışma başlattı.

2018 yılında dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilen American Kongre Kütüphanesi ve British Library London koleksiyonuna girmeyi başaran Çakmak, İsvicre/Cenevre, Küba/Havana, Fransa/Paris, Ermenistan/Erivan, Polonya/Varşova, Venezüela/Karakas, Yunanistan/Atina, Belçika/Brüksel, İskoçya/Edinbourgh ve Türkiye/Ankara kütüphanelerinde değerlendirmeye alınarak edebiyat koleksiyonlarına kabul edildi.

Yazar Hasan Çakmak davetli olarak gittiği Kanada’da başta York Üniversitesi olmak üzere Kanada’nın en köklü üniversitelerinden Toronto Üniversitesi ve Victoria Üniversitesi’nde çalışmalar yaptı.

Kanada’nın başkenti Toronto’da Türkçe yayın yapan tek radyo olan Perfect Radio’ya konuk olan Hasan Çakmak, yazdığı kitapları ve Kıbrıs kültürünü anlattı.

Radyo programının ardından Perfect News isimli Türkçe gazete Hasan Çakmak’ın kültür sanatla dolu dünyadaki yolculuğu ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hasan Çakmak Kanada’nın başkenti Toronto’da bulunduğu sırada birçok sivil toplum örgütünü de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Lha

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