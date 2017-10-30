Hasan Çakmak’ın kitapları Cenevre Kütüphanesi’nde

Uluslararası birçok ödül sahibi Gazeteci-yazar Hasan Çakmak’ın yazmış olduğu kitaplar Cenevre Kütüphanesi tarafından kayıt altına alındı.

Tam ismi “Bibliotheque de la Cite Geneve” olan ve İsviçre’nin önde gelen kütüphaneleri arasında yer alan merkez Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı “Two Breve Hearts” ve “İnsanın Hayalleri Olmalı” isimli kitapları kayıt altına alarak edebiyat kolleksiyonuna dahil etti.

İlk kez bir Kıbrıslı edebiyatçının kitaplarının bu kolleksiyona dahil edildiği bilgisiyle İsviçre’de bulunan “Bibliotheque de la Cite Geneve” kütüphanesine davet edilen Hasan Çakmak, kitaplarının böylesi bir uluslar arası kütüphanede olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cenevre kütüphanesine kitaplarının kaydının yapılmasının ardından, yazar Hasan Çakmak’ın kitapları; Fransa/Paris, Ermenistan/Erivan, İngiltere/Londra, Türkiye/Ankara, Venezüela/Karakas’dan sonra İsviçre/Cenevre kütüphanelerinde de yer buldu.

Universite De Geneve’de konuşma

“Bibliotheque de la Cite Geneve” kütüphanesinin ardından Cenevre Üniversitesi öğrencileri ile de buluşan Hasan Çakmak, öğrenci ve öğretmenlerin kitap yazmakla ilgili sorularını cevapladı.

Universite De Geneve’nin öğrenci kulüpleri tarafından ağırlanan Hasan Çakmak, öğrencilere Kıbrıs Edebiyatı’nı ve Kıbrıs Kültürü’nü anlattı.

Gerçekleştirilen söyleşinin ardından öğrenciler Hasan Çakmak’a kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladılar.

Hasan Çakmak İsviçre/Cenevre’de birçok kültür merkezi yanında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Cenevre’nin ardından Gazeteci-yazar Hasan Çakmak kasım ayında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde konuşma yapacak ve kitaplarını imzalayacak.

