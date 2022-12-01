  • BIST 5.075,38
  • Altın 1064.914
  • Dolar 18.6361
  • Euro 19.4542
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Hasan Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak

»
Birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Paris’te kültür sanat çalışması yaptı.
Hasan Çakmak’ın kitapları Fransız okuyucu ile buluşacak

Hasan Çakmak, Fransa’nın başkenti Paris’te yürüttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında L’Harmattan Yayınevi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Paris’in en geniş koleksiyonuna sahip yayınevi olan ve Fransa’nın en prestijli yayınevi olarak kabul edilen L’Harmattan Yayınları’nın Türkçe Kolleksiyonu yetkilileri yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarının Fransızca’ya basımı ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda Hasan Çakmak’ın kitaplarının tamamı ile ilgilendiklerini ve bu kitaplardan birisini tercih edip basabilecekleri gibi, seyahatname türünde yazmış olduğu üç kitaptan bir seçki yaparak yeni bir kitap da yayınlayabilecekleri konuşuldu.

Toplantı sonrasında yazar Hasan Çakmak yaptığı açıklamada oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Paris’te olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Hasan Çakmak Paris’e kültür sanat eksenli bir ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, kitaplarının Türkçe sonrasında, İngilizce, Rumca, Almanca ve İspanyolca’’nın ardından Fransız okuyucuya da ulaşması için toplantıya katılım gösterilmesinden duyduğu keyfi dile getirdi.

Yazar Hasan Çakmak L’Harmattan Yayınevi sonrasında Paris’in en büyük kütüphanelerinden olan ve milli kütüphane görevi de yürüten Fransuva Mitterand (François Mitterrand) kütüphanesini ve Fransa’nın en büyük eğitim kurumu olan Sor Bonne Üniversitesi Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Hasan Çakmak Paris’te birçok kültür sanat insanı ile bir araya gelerek dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi, kitaplarını imzaladı.

Paris ziyareti sonrasında uluslararası yazar Hasan Çakmak İstanbul’da ödül törenine katılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’ın eski eşi soyundu: Cadılar Bayramı kostümünü gösterdi29 Kasım 2022 Salı 23:18
  • Papa Francis’in saati açık artırmada… 100 bin dolar bekleniyor29 Kasım 2022 Salı 19:25
  • “Ada’nın Yüzleri Çocuk Korosu” seçmeleri tamamlandı29 Kasım 2022 Salı 12:52
  • Armağan Çağlayan'dan hastalığının durumuna ilişkin açıklama28 Kasım 2022 Pazartesi 21:28
  • Ünlü mankenden mastürbasyon itirafı27 Kasım 2022 Pazar 23:55
  • Squid Game yıldızı Oh Yeong-su cinsel tacizle suçlanıyor26 Kasım 2022 Cumartesi 22:42
  • Fatih Terim'in acı günü26 Kasım 2022 Cumartesi 16:03
  • 'Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar II. Sergisi' açıldı26 Kasım 2022 Cumartesi 13:30
  • Cara Delevingne’nin günlük kazancı dudak uçuklattı25 Kasım 2022 Cuma 23:24
  • Zeynep Bastık Katar’ı salladı25 Kasım 2022 Cuma 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti