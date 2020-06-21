Hasan Çakmak’ın Kitapları Oxford Üniversitesi’nde

Kıbrıslı Türk yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı kitapların İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne kabul edildiği belirtildi.
Çakmak, yaptığı açıklamada kitaplarına dünyadaki birçok önemli kütüphanenin ardından Oxford Üniversitesi’nin Bodleian Libraries’de de ulaşılabileceğini kaydetti.
Çakmak’ın kaleme aldığı “YOL”, “İnsanın Hayalleri Olmalı”, “Damlacıklar” ve “Two Brave Hearts” kitapları, American Congre Kütüphanesi ve British Library London’dan sonra Oxford Üniversitesi’ne bağlı Bodleian Libraries’de de kitapseverlerin beğenisine sunuldu.
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