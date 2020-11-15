Hasan Çakmak’ın Yol kitabı 5. baskıyı yaptı

Gazeteci yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı seyahatname türündeki YOL isimli kitap 5. baskısını yaptı.

Gazeteci yazar Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı seyahatname türündeki YOL isimli kitap 5. baskısını yaptı.

Seyahatname türünde yazılmış olan YOL isimli kitap, Sahil Yayınları tarafından 5. kez kitapseverlere sunuluyor.

YOL isimli kitabın yeni baskısı kasım ayı sonunda sanatseverlerin beğenisine tekrar sunulacak.

Uluslararası birçok ödül sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak’ın kültür sanatla ilgili aldığı davetler sonucu gittiği 9 ülke ve 9 şehri anlatan YOL kitabı 224 sayfa olarak okuyucuya yeniden sunuluyor.

Kitabın 5. baskısı için kapak fotoğrafını Gazi Yüksel’in çektiği YOL’un basımı Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Yayın Yönetmenliğini Gonca Aydemir’in yaptığı kitabın düzeltmenliğini Can Sözer, tasarımını Mehmet Ahmet yaptı.

YOL kitabının önsözünü Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenler Derneği Başkanı Nazif Uslu kaleme aldı.

Seyahatname türündeki YOL kitabında yazar Hasan Çakmak; İsviçre/Cenevre, Polonya/Varşova, Ermenistan/Erivan, Hollanda/Amsterdam, İspanya/Madrid, Yunanistan/Atina, Avusturya/Viyana, Türkiye/Ankara ve Küba/Santa Clara’yı anlatıyor.

YOL kitabı Kuzey Kıbrıs’ta Deniz Plaza Lefkoşa kitap satış merkezi ve şubelerinde satışa sunulurken, Kıbrıs dışında 10 ülkede aynı anda okuyucu ile buluşuyor.

Hasan Çakmak’ın kaleme aldığı seyahatname türünde ikinci kitap olan YOL, en çok Almanya’nın Stuttgart şehrinde satıldı.

YOL kitabının yazarı Hasan Çakmak, kitabın tanıtım ve imza günleri için son 6 ayda Kanada, İtalya, Fas, Türkiye, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen organizasyonlara katılarak kitaplarını imzaladı.

Korona virüs salgını nedeniyle yurtdışı çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kalan yazar Hasan Çakmak, kültür sanat çalışmalarını Kuzey Kıbrıs’ta sürdürüyor.

Yazar Hasan Çakmak korona virüs döneminde yaptığı kültür sanat çalışmaları nedeniyle MyART Sanat Merkezi tarfından “Yılın Yazarı” seçildi.

Bugün 5. baskısı ile okuyucuya yeniden merhaba diyen Hasan Çakmak’ın YOL kitabı 5 kez ödüle layık görülmüştür. Araştırmacılar kitabı Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi’nde bulabilirler.