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Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı, pasaportuna el kondu!

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T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. 
Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı, pasaportuna el kondu!

T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. 

Eşi ile birlikte, 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi. Polislerin pasaportuna el konulmasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi. 

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