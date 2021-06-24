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Hasan Erhan’ın “Uygarlık Yaşamaktır” Adlı Kitabı Yayınlandı

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Hasan Erhan, 1974 yılında üniversite eğitiminin ilk yıllarında matematik derslerinde gördüğü bir formüle olan ilgisi sonunda 2000 yılında çalışmaya başladığını ve 2020 yılında pandemi döneminde bu çalışmayı kitaplaştırdığını belirtti.
Hasan Erhan’ın “Uygarlık Yaşamaktır” Adlı Kitabı Yayınlandı

Hasan Erhan’ın “Uygarlık Yaşamaktır” adlı kitabı yayınlandı.

Hasan Erhan, 1974 yılında üniversite eğitiminin ilk yıllarında matematik derslerinde gördüğü bir formüle olan ilgisi sonunda 2000 yılında çalışmaya başladığını ve 2020 yılında pandemi döneminde bu çalışmayı kitaplaştırdığını belirtti.

Konunun, tüm dünya için geçerli olmak üzere tek merkezden kontrol edilebilen bir kodlama sistemi olduğunu ifade eden Hasan Erhan, “kitapta kimlik kartı ve araç plakaları için düşünülmüş ve araç plakaları için formül uygulaması yapılmıştır. Sistemin merkezi denetiminin nasıl olacağı da açıklanmıştır. Günümüzde her ülkede kısa zaman aralıkları ile sistemler dolmakta ve daha kalabalık karakterler ile düzenlenmektedir. KKTC de bu ülkelerden biri olmaktadır” dedi.

KKTC deki mevcut plaka sisteminin de dolmak üzere olduğu bir zamanda konuyu kitaplaştırdığına dikkat çeken Hasan Erhan, kitapta tüm dünya için hesaplama varken KKTC sisteminin dolacak olan sistemine ayrıca sadece kendine özgü birkaç öneri yapıldığını bildirdi.

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