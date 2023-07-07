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Hasan Fındık’a 4 yıl hapis cezası

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İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın yargılandığı davada karar verildi.
Hasan Fındık’a 4 yıl hapis cezası

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın yargılandığı davada karar verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurunda görüşülen davanın karar duruşmasında, savcı İbrahim Ruso da hazır bulundu. Sanık Hasan Fındık’ın yargılandığı davalardan suçlu bulunduğunu açıklayan Başkan Fadıl Aksun, sanığın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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