Hasan Gazioğlu: İstanbul’da Türk vatandaşları pasaport kontrolünden KKTC kimliğiyle geçemedim!

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Türk vatandaşları pasaport kontrolünden KKTC kimliğiyle geçemediğini ve diğer ülke vatandaşları bölümüne yönlendirildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Başkanı Hasan Gazioğlu, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kimliğiyle, Türk vatandaşları pasaport kontrolünden geçemediğini ve yaşadığı durumu, sosyal medya hesabından açıkladı.

“42 yaşındayım, 20 yıldır ticaretimden dolayı sürekli Türkiye’ye gelip giderim. Bugün ilk kez, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Türk vatandaşları pasaport kontrolünden, KKTC kimliğiyle geçemedim ve diğer ülke vatandaşları bölümüne gönderildim” diyen Gazioğlu, uygulamanın üç haftadır sürdüğüne dair bilgi edindiğini söyledi.

Gazioğlu açıklamasının devamında, “Günden güne iki toplumu bir birinden uzaklaştırabilmek için özel çaba mı sarfediliyor merak ettim. Gerçekten üzücü. Bir an önce bu uygulamaya müdahale edilmeli” dedi.