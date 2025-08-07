Hasan Kahvecioğlu’ndan "Akıllı Kameralara" Sert Tepki: “Milli Servet Heba Ediliyor, Algı Operasyonu Sürüyor!”

Duayen gazeteci Hasan Kahvecioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete ve özellikle bir bakana yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trafik kameraları üzerinden yürütüldüğünü iddia ettiği “algı operasyonuna” dikkat çeken Kahvecioğlu, mevcut sistemin sökülmesini “milli servetin heba edilmesi” olarak değerlendirdi.

Kahvecioğlu, hükümetteki “sonradan gelme” bir bakanın, medya aracılığıyla halkı yönlendirdiğini ve kamuoyunu manipüle ettiğini öne sürdü. “Kıbrıslı da saf saf yeni kameraları konuşuyor” ifadelerini kullanan Kahvecioğlu, mevcut AB menşeli 300’ün üzerindeki kameraların sökülerek yerine yeni sistemler getirilmesinin kamu zararı doğurduğunu belirtti.

“Adam 300’ün üzerindeki mevcut AB menşeli kamerayı söküyor. Bunlar üzerinde bir tadilatla yapılabilecek işleri elinin tersiyle itiyor. Bu milli serveti heba ediyor,” diyen Kahvecioğlu, yeni sistemlerin ihalesiz yapıldığını, “bedava aldık” denilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını ve “yap-işlet-devret” modeliyle yeni projelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Kahvecioğlu’na göre medya da bu süreçte pasif kalıyor, hatta söz konusu bakanın yürüttüğü propaganda faaliyetlerine destek veriyor. “Medyamızı da teslim aldı, algı operasyonunu dilediği gibi sürdürüyor,” diyen Kahvecioğlu, halkın ise sorgulama yapmadan bu durumu kabullendiğini dile getirdi.

“Hepimizi kandırıyor, gözümüzü boyuyor ve hep birlikte bunu da yiyoruz. İşte ‘Kıbrıslı’ budur... Sorgusuz sualsiz biat kanımıza mı işledi ne?” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahvecioğlu’nun bu çıkışı kamuoyunda yankı uyandırırken, hükümet cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.