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Hasan Karlıtaş: Güzelyurt-Lefke arası artık daha yakın

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Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Güzelyurt–Lefke Duble yolunun bittiğini duyurdu. Yolun yakın bir zamanda açılabileceğini belirtti.
Hasan Karlıtaş: Güzelyurt-Lefke arası artık daha yakın

Yapımına 2013 yılında başlanmış olan Güzelyurt–Lefke Duble Yolu, dokuzuncu yılında son aşamasına geldiği belirtilerek, yakın bir zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, “Güzelyurt-Lefke arası artık daha yakın. 'Bitmeyen Yol' nihayet bitti!” ifadelerini kullandı.

Karlıtaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Yapımına 2013 yılında başlanan ve aradan geçen 9 yılda bir türlü bitirilemeyen yol, Güzeylurt - Lefke Anayolu açılış için gün sayıyor. Galiba çok yakında açılacak, ‘Bitmeyen Yol’ nihayet bitti” ifadelerini kullandı.

2012 yılında ihale edilen ve yapımına 2013’de başlanan Güzelyurt - Lefke Anayolu aradan geçen 9 yılda, kamulaştırmaya karşı alınan ara emirleri nedeniyle bir türlü tamamlanamamıştı.

20 TEMMUZ’DA AÇILMASI BEKLENİYOR

Yolun 20 Temmuz’da resmi açılışının yapılması bekleniyor. Yol ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hasan Karlıtaş, “Güzelyurt-Lefke arası artık daha yakın. Bundan sonraki hedef, LAÜ bağlantısı ve halk arasında Flamingo yolu olarak bilinen 1 Mayıs Caddesi ile Gemikonağı'ndaki yükü hafifletip, Yeşilırmak Köyü’ne kadar güzel bir akış yaratmak olmalı” dedi.

Hasan Karlıtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Lefke'den, Güzelyurt'a dönerken ilk kez yeni yolu kullandım. Yapımına 2013 senesinde başlanan ve ‘Bitmeyen Yol’ olarak nam salan yol galiba dokuzuncu senede bitti. Dokuz 15 Kasım, dokuz 20 Temmuz da açılacak denen yol, çok yakında açılacak. Yol güvenliği ile ilgili gereken her şey yapılmalı. Son dönemde, özellikle Resmiye Canaltay’ın yol üzerindeki engellerin kaldırılması için Lefke Sivil Toplum Örgütleri ile yürüttüğü çalışma, ilerleme adına olumlu bir çalışma oldu."

 

Kaynak: Kıbrıs Postası

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