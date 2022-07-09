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Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim

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Kendini mesih ilan ederek dini paylaşımlarda bulunan Hasar Mezarcı bugün onlara bir yenisini ekledi. Mezarcı yaptığı paylaşımla kurban kesme hükmünü iptal ettiğini söyledi...
Hasan Mezarcı: Kurban kesme mecburiyetini iptal ettim

Kendisini mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nda kurban kesme hükmünü iptal ettiğini söyledi. 

Hasan Mezarcı kurban kesme mecburiyetini iptal ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dinlerdeki 'Tanrı için Kurban kesme' ahkâmını iptal ettim! Bu sözüm, Hac ve Kurban bayramı Kurbanı, akîka, yemin, adak ve kefaret, kurbanı gibi bütün kurbanlar için geçerlidir! Bundan sonra Kurban bayramlarını, kurban kesmeden gelenek olarak kutlayın, fakir fukaraya yardım edin!

Kurban kesme mecburiyeti ile ilgili dînî ahkamı iptal ettiğimi açıklamıştım! Bu sözüm, kefaret, yemin, adak, Hac ve Kurban bayramı kurbanları gibi bütün kurbanları kapsar! Kurban bayramlarını, kurban kesmeden de kutlayabilir, kurbana vereceğiniz parayı fakirlere verebilirsiniz!"

BU İLK DİNİ HÜKMÜ DEĞİL

Bu paylaşımla birlikte akıllara Hasan Mezarcı’nın dini anlamda daha önceki paylaşımları geldi. Geçmişte alkol tüketimi ile ilgili paylaşım yapan Mezarcı, “Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! 

Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar verdiğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

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