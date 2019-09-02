Hasan Minhaj, Kanada Başbakanı'nı dinden çıkarmaya çalıştı

ABD’li komedyen Hasan Minhaj, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu dinden çıkarmaya çalıştı.

Komedyen Minhaj, Netflix’te yayınlanan ’Patriot Act’ isimli programının son bölümünde Kanada Başbakanı Trudeau’yu ağırladı. ‘Kanada’nın İki Yüzü’ isimli bölümde Minhaj, yaklaşan seçimleri ve yeni sekülerlik yasa tasarısını gündeme taşıdı.

Programın bir bölümünde, Trudeau’yu yeni yasa tasarısı konusunda sıkıştıran ABD’li komedyenin kişisel Twitter hesabında da paylaştığı videoda Kanada Başbakanı, Quebec’te tartışılan tasarıyla ilgili, “Ben buna katılmıyorum. Hükümet, özgür bir toplumda insanlara ne giymeleri ya da giymemeleri gerektiğini söylememeli. Bu konuda çok açık oldum, özgür bir toplumda bir insana dini temelle ayrımcılık yapılması kabul edilemez” dedi.

“Çocuklar, en azından denedim”

Minhaj’ın “Yani bütün dinleri ve inançları kabul ettiğinizi söylüyorsunuz” demesi üzerine Kanada Başbakanı şöyle devam etti:

“Bence bizim bir ülke olarak kabul ettiğimiz şeyin azınlıkların hakkını savunması lazım, insanların hakkını savunması lazım; Hrıstiyanlığı, Yahudiliği, İslam’ı kabul etmesi gerek.”

Katolik olan Trudeau’nun İslam’ın varlığını kabul etmesi üzerine kaş kaldıran Minhaj, “Yani İslam’ı tek gerçek din olarak kabul ediyorsunuz ve Hazreti Muhammed de onun son elçisi” diye sorarken; Kanada Başbakanı ise “Ben gururlu bir Katolik’im ancak diğer bütün dinlere inanılmaz bir saygı duyuyorum” ifadesini kullandı.

Minhaj, aralarında geçen diyalogun ardından kameraya dönüp, “Çocuklar, en azından denedim” dedi.