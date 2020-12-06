Hasan ÖNCÜN'ün ölüm sebebi belirlendi

03.11.2020 tarihinde, Yıldırım'da Hasan ÖNCÜN (E-57), ikametgahının yatak odasında yatırken yaşamını yitirmişti.
Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp yetmezliği” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
03.11.2020 tarihinde, Yıldırım'da Hasan ÖNCÜN (E-57), ikametgahının yatak odasında yatırken yaşamını yitirmişti.
Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Kalp yetmezliği” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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