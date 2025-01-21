Hasan Özşen’in kesin ölüm sebebi, “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği”

Lefkoşa’da kaldığı ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 83 yaşındaki Hasan Özşen’e otopsisinde ölüm sebebinin, “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 19 Ocak 2025 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 83 yaşındaki Hasan Özşen’e otopsi yapıldı.
Hasan Özşen’in otopsisinde, ölüm sebebinin “Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Polisin soruşturması sürüyor.
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