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Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

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DAİRELER SAHAYA İNDİ
Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen devlet daireler arası halı saha futbol turnuvasının 12’ncisi dün (13 Eylül Salı) başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen ve İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvanın açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Ortaköy-Kermiya’daki İrsen Küçük Ortaokulu (Eski BTMK) Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada toplam 12 takım mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar turnuvanın ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında tüm katılan takımlara başarılar dileyerek merhum iş insanı ve spor tutkunu Hasan Ramadan Cemil’I saygı ile anarak bu turnuvanın gerçekleşmesine olanak sağlayan Ramadan Cemil İşletmeleri ile Işın Ramadan Cemil’e de teşekkür etti.

Bakanlıklarda, dairelerde çalışan insanların sosyal bir organizasyonda buluşmasının önemine ve 12 yıldır bu turnuvanın başarı ile gerçekleşmesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu yılki turnuvada görev yapacak hakemlere, kamu görevlilerine ve katkı koyacak herkese başarılar diledi.

Dün oynanan ilk maçların sonuçları ve maç programı şöyle:

A GRUBU

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi-Sivil Havacılık Dairesi: 6-6

Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi: 3-2

KKTC Meclisi-G.Vergi Dairesi: 2-9

 

Bugün (14 Eylül Çarşamba)

B GRUBU

18-19 Mahkemeler - İlk Öğretim Dairesi

19-20 Din İşleri - Lefkoşa Polis

20-21 Tarım Bakanlığı - Başbakanlık-Dev. Piyangoları

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