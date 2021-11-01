Hasan Ramadan Cemil Daireler  Turnuvası’nda yarı finaller oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk dört takım belli oldu. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam eden turnuvada yarı final karşılaşmaları bu akşam oynanacak.
Turnuvada ilk dört şu şekilde oldu.
Gelir ve Vergi Dairesi
Merkezi Cezaevi
Öğretmenler
Devlet Hastanesi
YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:
BUGÜN
Saat 19:00'da Gelir ve Vergi Dairesi- Öğretmenler.
Saat 20:00'de ise Devlet Hastanesi- Cezaevi.
Bu maçlarda mağlup olanlar 3'lük, galip takımlar ise final maçı oynayacak.
FİNAL PROGRAMI:
4 Kasım Perşembe
Saat: 19.00'da 3.'lük
Saat 20:00'de Final
Böylece 14 Eylül'de başlayan bu müsabakaların sonunda şampiyon takım da belli olacak.
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