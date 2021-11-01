Hasan Ramadan Cemil Daireler  Turnuvası’nda yarı finaller oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk dört takım belli oldu. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam eden turnuvada yarı final karşılaşmaları bu akşam oynanacak.

Turnuvada ilk dört şu şekilde oldu.

Gelir ve Vergi Dairesi

Merkezi Cezaevi

Öğretmenler

Devlet Hastanesi

YARI FİNAL PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN

Saat 19:00'da Gelir ve Vergi Dairesi- Öğretmenler.

Saat 20:00'de ise Devlet Hastanesi- Cezaevi.

Bu maçlarda mağlup olanlar 3'lük, galip takımlar ise final maçı oynayacak.

FİNAL PROGRAMI:

4 Kasım Perşembe

Saat: 19.00'da 3.'lük

Saat 20:00'de Final

Böylece 14 Eylül'de başlayan bu müsabakaların sonunda şampiyon takım da belli olacak.