Hasan Ramadan Cemil Futbol Turnuvası Başlıyor

KKTC’deki Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Daireler arasında gerçekleşen halı saha futbol turnuvasının 12’incisi 13 Eylül Salı (yarın) başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuva geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı ve spor sever Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 12’inci organize edilecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda yapılacak. Her hafta Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak 3’er maç ile devam edecek turnuvada bu yıl toplam 12 takım mücadele edecek.

İki gruptan oluşacak turnuvada gruplarında ilk 4’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın planlanan bitiş tarihi 25 Ekim 2022 Salı olarak belirlendi.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE: