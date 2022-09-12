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Hasan Ramadan Cemil Futbol Turnuvası Başlıyor

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Hasan Ramadan Cemil Futbol Turnuvası Başlıyor
Hasan Ramadan Cemil Futbol Turnuvası Başlıyor

KKTC’deki Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Daireler arasında gerçekleşen halı saha futbol turnuvasının 12’incisi 13 Eylül Salı (yarın) başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuva geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı ve spor sever Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 12’inci organize edilecek olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda yapılacak. Her hafta Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak 3’er maç ile devam edecek turnuvada bu yıl toplam 12 takım mücadele edecek.

İki gruptan oluşacak turnuvada gruplarında ilk 4’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın planlanan bitiş tarihi 25 Ekim 2022 Salı olarak belirlendi.

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İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

 

13 Eylül Salı

A GRUBU

18-19

Eğitim Ortak Hizmetler D.

 

 

Sivil Havacılık D.

19-20

Merkezi Cezaevi

 

 

Devlet Hastanesi

20-21

KKTC Meclis

 

 

Gelir ve Vergi Dairesi

     

14 Eylül Çarşamba

B GRUBU

18-19

Mahkemeler

 

 

İlk Öğretim Dairesi

19-20

Din İşleri

 

 

Lefkoşa Polis

20-21

Tarım Bakanlığı

 

 

Başbakanlık-Dev. Piyangoları

 

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