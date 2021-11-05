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Hasan Ramadan Cemil Turnuvası Müthiş Final Gecesi İle Son Buldu

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Hasan Ramadan Cemil Turnuvası müthiş final gecesi ile son bulduDairelerde şampiyon Öğretmenler
Hasan Ramadan Cemil Turnuvası Müthiş Final Gecesi İle Son Buldu

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın 12.’si Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Öğretmenler takımının şampiyonluğu ile noktalandı.

Göçmenköy Aslan BIçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada final gecesi güzel maçlara sahne oldu. Çok kalabalık bir izleyici kitlesibnin takip ettiği final maçlarının ardından ödül töreni ile dereceye girenlere ve turnuvaya katkı koyanlara kupa, madalya ve hediyeler verildi.

Turnuvanın üçüncülük maçında Devlet Hastanesi ile Gelir Vergi Dairesi karşılaştı. Geçen yılın şampiyonu Vergi Dairesi bu maçı 6-3 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu. Final maçında Öğretmenler ile Merkezi Cezaevi karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Öğretmenler 8-3 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Maçların ardından ödül törenine geçildi. Necati Özsoy’un açılış konuşması yaptığı gecede organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy turnuva boyunca katkı koyan herkese teşekkür etti ve bu turnuvanın sürdürülmesine katkı koyan Işın Ramadan Cemil’e ayrıca teşekkür etti. Ardından konuşan Işın Ramadan Cemil de Merhum Hasan Ramadan Cemil’in ismini yaşatmak adına düzenlenen bu anlamşlı turnuvada katkı koyan emek harcayan herkesi tebrik etti.

Turnuva final gecesine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaparak turnuvayı her yıl organize eden Özsoy ailesine, turnuvanın düzenlenmesinde madi manevi katkılar koyan Ramadan Cemil İşletmelerine ve tüm devlet daireleri takımlarına teşekkür etti. Tatar Merhum Hasan Ramadan Cemil’I de bu anmalı turnuva ile anmış olmanın önemine değindi.

Daha sonra turnuvaya katılan takımlara, hakemlere, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve hediyeler verildi. Ayrıca şampiyon olan Öğretmenler takımı kadrosunda yer alan isimlere kura çekimi yapıldı ve 2 şanslı eşleri işe birlikte İstanbul tatili kazandı. 

 

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