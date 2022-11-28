Hasan Sadıkoğlu, Adaylık Başvurusunu Yaptı

İki dönemdir, halkın güvenini arkasına alarak İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün (28 Kasım) resmi olarak İskele Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunu yaptı.

Beraberindeki İskele Belediyesi Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda destekçisiyle birlikte İskele Kaza Mahkemesi’ne giden İskele Belediyesi Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, burada, İskele İlçe Seçim Kurulu’na, adaylık başvurusunu sundu.

SADIKOĞLU: “İSKELE VE 21 KÖYÜNE GÖNÜLDEN HİZMET İÇİN DEVAM…”

İskele Belediye Başkanı, yeni dönem Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, adaylık başvurusundan sonra yaptığı açıklamada, İskele ve 21 köyüne gönülden hizmete devam dedi.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “İskele’mizi dünden daha iyi bir konuma getirmek, yeni projelerimize hayat vermek, bana olan inancınız ve duyduğunuz güvenden aldığım güçle, doğup büyüdüğüm, kök saldığım bu topraklara, Sevdam dediğim İskele’mize, daha nice güzellikler katmak için şahsım İskele Belediye Başkanlığı’na, çok kıymetli dostlarım da meclis üyeliğine adaylık başvurularımızı yaptık.

Sizlerin bana gösterdiğiniz güvene layık olmak, emanet ettiğiniz, şahsım için kutsal olan görevi alnımın akıyla devam ettirmek için; gece gündüz emeğimizi acımadan İskele’miz için gönülden hizmete devam” dedi.

Başkan adayı Sadıkoğlu, 8 yıl önce devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için de durmadan çalışacaklarını sözlerine ekledi.