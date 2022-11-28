  • BIST 4.957,03
  • Altın 1050.97
  • Dolar 18.6288
  • Euro 19.5052
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Hasan Sadıkoğlu, Adaylık Başvurusunu Yaptı

»
İki dönemdir, halkın güvenini arkasına alarak İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün (28 Kasım) resmi olarak İskele Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunu yaptı.
Hasan Sadıkoğlu, Adaylık Başvurusunu Yaptı

Beraberindeki İskele Belediyesi Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda destekçisiyle birlikte İskele Kaza Mahkemesi’ne giden İskele Belediyesi Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, burada,  İskele İlçe Seçim Kurulu’na, adaylık başvurusunu sundu.

 

SADIKOĞLU: “İSKELE VE 21 KÖYÜNE GÖNÜLDEN HİZMET İÇİN DEVAM…”

İskele Belediye Başkanı, yeni dönem Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, adaylık başvurusundan sonra yaptığı açıklamada, İskele ve 21 köyüne gönülden hizmete devam dedi.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “İskele’mizi dünden daha iyi bir konuma getirmek, yeni projelerimize hayat vermek, bana olan inancınız ve duyduğunuz güvenden aldığım güçle, doğup büyüdüğüm, kök saldığım bu topraklara, Sevdam dediğim İskele’mize, daha nice güzellikler katmak için şahsım İskele Belediye Başkanlığı’na, çok kıymetli dostlarım da meclis üyeliğine adaylık başvurularımızı yaptık.

Sizlerin bana gösterdiğiniz güvene layık olmak, emanet ettiğiniz, şahsım için kutsal olan görevi alnımın akıyla devam ettirmek için; gece gündüz emeğimizi acımadan İskele’miz için gönülden hizmete devam” dedi.

 

Başkan adayı Sadıkoğlu, 8 yıl önce devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için de durmadan çalışacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsız GMB Başkan adayı Salih Oktay adaylık başvurusunu yaptı...28 Kasım 2022 Pazartesi 14:38
  • CTP, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı ve meclis üyesi adayları için Lefkoşa İlçe Seçim Kuruluna başvurdu28 Kasım 2022 Pazartesi 14:33
  • Harmancı: Hiçbir müdahale seçimlerde Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez28 Kasım 2022 Pazartesi 14:23
  • Şenkul: Çevreyi temizleyeceklerine daha beter kirletiyorlar!28 Kasım 2022 Pazartesi 11:03
  • Yerel seçimlere yönelik adaylıklar için başvurular yarın yapılacak28 Kasım 2022 Pazartesi 10:41
  • Mağusa'da seçimde son durum ne?28 Kasım 2022 Pazartesi 10:07
  • Kanatlı açıkladı.. LTB'nin borcunun çoğu kamuya o da UBP'li Bulutoğulları döneminde27 Kasım 2022 Pazar 21:40
  • Amcaoğlu: “Bırakmayı bilmek en önemli erdemdir”27 Kasım 2022 Pazar 21:31
  • Bir çakma anket de Güzelyurt'ta.. En güçlü aday olan Kansoy ismi ankette yok!27 Kasım 2022 Pazar 21:28
  • Kansoy: “Göç yavaşlayacak, kent gelişecek”27 Kasım 2022 Pazar 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti