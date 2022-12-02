Hasan Sadıkoğlu, Boğaziçi Köyü’ndeydi

İskele Belediye Başkanı ve İskele Ulusal Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimler öncesi, İskele ve köylerini karış karış gezmeye devam ediyor.

“Biz yalnızca şimdi değil, her zaman halkımızla iç içeyiz, öyle de olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, halkla her zaman bir arada olmaktan ve onlarla görüş alışverişinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Boğaziçi Köyü’nde yakılan Zafer Ateşi’nin de kendisini gururlandırdığını ve büyük bir güç verdiğini ifade eden Sadıkoğlu, en büyük gücünün halk olduğunu vurguladı, 26 Aralık’ta gönülden hizmete devam edeceklerinin altını çizdi.

KÖY HALKI, SADIKOĞLU’NUN ETRAFINDA KENETLENDİ

İskele Belediye Başkanı ve İskele Ulusal Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Belediyesi UBP Meclis Üyesi adayları, dün(1 Aralık) akşam Boğaziçi Avcılık Atıcılık Lokali, Boğaziçi Köy Kahvesi’nde, Boğaziçi Köyü halkıyla bir araya geldi. Burada Zafer Ateşi ve tütsü yakılarak karşılanan Sadıkoğlu ve ekibi, çok sayıda kişinin katılımından dolayı toplantısını Köy Kahvesinin dışında gerçekleştirdi. Boğaziçi’nde halk deyim yerindeyse Sadıkoğlu ve meclis üyesi adaylarının etrafında kenetlendi. Boğaziçi Köyü’nden çok yetenekli sporcuların çıktığını hatırlatarak konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı ve İskele Ulusal Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin de bu anlamda spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğini söyledi.

SADIKOĞLU: “HALKIMIN DESTEĞİ, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

İskele ve köylerine 8 yılda yaptıklarının, yeni dönemde yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, güçlü kararlar ve icraatın ancak güçlü bir ekiple mümkün olabileceğini vurgulayarak UBP Meclis Üyesi adaylarına da halkın destek vereceğinden hiç şüphesi olmadığını belirtti. ‘Halkın desteği en büyük gücümüz’ diyen Sadıkoğlu, halkın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çalışmaya, üretmeye ve İskele ve köylerini hak ettiği konuma getirene kadar da mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

SADIKOĞLU: “ZAFERİMİZİ İLAN EDECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

SADIKOĞLU:26 ARALIK’TA GÖNÜLDEN HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Seçimlerin yapılacağı 25 Aralık’tan zaferle çıkacaklarından kimsenin şüphesi olmasın diyen İskele Belediye Başkanı ve İskele Ulusal Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 26 Aralık Pazartesi günü güçlerine güç katarak, gönülden hizmete devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Boğaziçi Spor Kulübü Başkanı Serkan Tekin, Yönetim Kurulu ve sporcular da İskele Belediye Başkanı ve İskele UBP Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’na Boğaziçi Köyü’ne yaptıkları destek, spora ve sporcuya verdiği önemden dolayı teşekkür ettiler.

Hasan Sadıkoğlu Basın Bürosu