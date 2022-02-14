Hasan Sadıkoğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. İşte açıklama

Herkese merhaba;

Cumartesi günü yaptırdığım ve negatif çıkan Covid-19 testimi, bazı belirtilerin geçmemiş olması nedeniyle tekrarladım ve test sonucum bugün pozitif çıktı. 4 doz aşılı olmam sayesinde Allah'a şükürler olsun ki ses tonumda yaşadığım değişiklik dışında genel durumum iyi. Koronavirüs tedbirleri gereği kendimi hemen ev karantinasına almış bulunmakla beraber çalışmalarımıza da bir süreliğine evden devam ediyorum. Hepinize sağlık diliyor, sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum.