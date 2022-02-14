  • BIST 2.020,25
  • Altın 802.45571
  • Dolar 13.5579
  • Euro 15.361
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Hasan Sadıkoğlu'nun Test Sonucu Pozitif

» »
Hasan Sadıkoğlu'nun Test Sonucu Pozitif
Hasan Sadıkoğlu'nun Test Sonucu Pozitif

Hasan Sadıkoğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. İşte açıklama

Herkese merhaba;

Cumartesi günü yaptırdığım ve negatif çıkan Covid-19 testimi, bazı belirtilerin geçmemiş olması nedeniyle tekrarladım ve test sonucum bugün pozitif çıktı. 4 doz aşılı olmam sayesinde Allah'a şükürler olsun ki ses tonumda yaşadığım değişiklik dışında genel durumum iyi. Koronavirüs tedbirleri gereği kendimi hemen ev karantinasına almış bulunmakla beraber çalışmalarımıza da bir süreliğine evden devam ediyorum. Hepinize sağlık diliyor, sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toplamda 8 Yangın Gerçekleşti14 Şubat 2022 Pazartesi 16:04
  • Hasipoğlu: Bu Hafta İçerisinde Kabinenin Adı Konacaktır14 Şubat 2022 Pazartesi 15:50
  • UBP’nin Teklifine CTP Yazılı Cevap Verdi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:44
  • Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 144 Milyon Doları Aştı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:42
  • Anastasiadis’ten GYÖ’ler ve Yaptırımlar Konusunda Açıklama14 Şubat 2022 Pazartesi 15:41
  • KHK Bazı Yazılı Sınavların Ertelendiğini Duyurdu14 Şubat 2022 Pazartesi 15:33
  • Mücahitler Derneği, TMT Bayraktarlarından Rıza Vuruşkan’ı Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Andı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:27
  • Gökeri: Babam Şehit Edildiğinde ‘Rumlar Bizim Bir Milletvekilimizi Öldürdü’ Diyerek Cenazesini Almak İçin Yeterince Çaba Sarf Edilmedi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:22
  • Halil Falyalı'ya son tetiği 'Söylemez Kardeşler' lideri çekti iddiası14 Şubat 2022 Pazartesi 13:16
  • Özersay: UBP-HP şeklinde ikili hükümet kurmayı önerdik14 Şubat 2022 Pazartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti