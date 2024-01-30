Hasan Sarpten: Birçok noktada sel baskını yaşayacağımız kaçınılmazdır

Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzde üç günün ciddi ölçüde yağış alacağını ve birçok yerin ise sel baskını yaşayacağını vurguladı.

Hasan Sarpten’nin paylaşımı şu şekilde:

“Önümüzdeki üç gün ciddi ölçüde yağış alacağız. Bir ülkenin iklim değişikliğine ne kadar hazırlıklı olduğu böyle zamanlarda ortaya çıkar. Kuzey sahil şeridi için sel riski seviyesi “Turuncu”. Birçok noktada sel baskını yaşayacağımız kaçınılmazdır. Şimdiden söyleyelim, sonra çıkıp da kimse 100 yılda bir olacak felaket oldu demesin! Yönetenler hala umursamada bunlar artık bu coğrafyanın kaderi.”