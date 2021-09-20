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Hasan Sarpten: Temizmiş bu halk aptal değildir

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Hasan Sarpten: Temizmiş bu halk aptal değildir
Hasan Sarpten: Temizmiş bu halk aptal değildir

Hasan Sarpten: Temizmiş bu halk aptal değildir

İşte açıklama;

TEMİZMİŞ; BU HALK APTAL DEĞILDİR!

1️⃣ Neden, bakılması gereken 29 parametrenin sadece 18 tanesine bakıldı❓

2️⃣ Neden, sadece sizin istediğiniz firma, sizin istediğiniz labaratuvarda analiz yaptı❓

3️⃣ Neden, başbakandan başka kimseye sonuçların verilmemesi talimatı verildi❓

Et da, bıçak da sizin elinizde olunca tabii ki sonuçlar TEMİZ çıkar...

Kara dumanlar etrafa yayılmaya devam ettiği halde bunlar kirli yakıtı temiz çıkaracak diye söylemiştik.

Hiç boşuna uğraşmayın, kimseyi aptal yerine koyamazsınız! Bu yakıt da, siz da KİRLİ'siniz.

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