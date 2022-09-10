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Hasan Sungur: Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmazsa ev kiraları kontrol altına alınamaz

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Vatandaşların, ev kiraları nedeniyle zor durumda kaldığı günlerde, Emlakçılar Birliği Hasan Sungur, “Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmazsa ev kiraları kontrol altına alınamaz” dedi.
Hasan Sungur: Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmazsa ev kiraları kontrol altına alınamaz

Sungur, yerli halkın ev kiralarından şikayet etmekte haklı olduğunu da kaydetti.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle Kıbrıs Postası’na konuştu.

“YERLİ HALK, ŞİKAYETİNDE HAKLI”

Ev kiralarının yüksek olmasından şikayet eden yerli halkın haklı olduğunu ifade eden Sungur, ev sahiplerinin evlerini kiraladıkları fiyatı değil, daha düşük fiyatı devlete bildirdiğini anlattı. Sungur, “Devlet, vergi vermeyenleri vergi vergi duruma getirmeli.” dedi.

"KAYIT DIŞI EKONOMİ KONTROL ALTINA ALINMAZSA EV KİRALARI KONTROL ALTINA ALINAMAZ”

Ev kiralarının yüksek olma nedeninin kayıt dışı ekonomiden kaynaklandığını kaydeden Sungur, “Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmazsa ev kiraları kontrol altına alınamaz” dedi.

“DEVLET, SOSYAL KONUT PROJESİ GELİŞTİRMELİ”

Devletin sosyal konut projesi geliştirmesi gerektiğini dile getiren Sungur, köylerdeki eminame yasaklarından dolayı köylülerin ev yapma imkanının ellerinden alındığını söyledi.

Sungur, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ise hayatın ucuzlaması için adım atması gerektiğini ifade etti.

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