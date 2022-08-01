Hasan Sungur: Öğrenciler şikâyet ediyor ama onlar bir evde 4-5 kişi kalabilir

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs için en büyük sorunun yeteri kadar ‘sosyal konut projesi’ olmadığından bahsetti.

Sungur, “Önemli olan öğrencilerin kirayı ödeyip ödeyememesi değil öğrenciler 4-5 kişi de bir evde kalabilir” ifadelerini kullanarak, önemli olanın KKTC emeklisi ve gencinin çıkacak ev bulamaması olduğunu ifade etti.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ev kiraları ve yetersiz sosyal konut projeleri ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Ev kirası konusunun tamamen arz ve talepten oluştuğundan bahseden Sungur, evlerdeki talepler arttıkça arzında talep ile birlikte yükseldiği konusuna değindi.

“SON 10-15 YILDIR KONUT PROJELERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMIYOR”

Sungur, Kıbrıs için en büyük sorunun devletin bir konut projesi olmamasına bağlayarak, geçmişte kendilerinin halkı rahatlatmak adına konut projeleri olduğunu ifade etti. Son 10-15 yıldır konut projeleri ile ilgili hiç bir çalışma yapılmadığını vurgulayan Sungur, halkın bu yüzden mağduriyetler yaşadığını dile getirdi.

“BİZDE ÖĞRENCİYKEN BÖYLE YAPARDIK”

Sungur, “Öğrenciler şikâyet ediyor ama onlar bir evde 4-5 kişi kalıyor, kalabilirler. Bizde öğrenciyken böyle yapardık” dedi.

Bir kesimin hemen parayı verebildiğinden bahseden Sungur, “Bazıları hor kullanıyor olsa bile hemen istenen parayı verebiliyorlar, diğer kısım eve iyi baksa bile ev sahipleri tabi ki fazla para verene kiralıyorlar” açıklamasında bulundu.

Sungur, “Yerel halk evleniyor, ayrılıyor ev istiyor, 18 yaşını geçmiş kendisi çalışan bireyler ev istiyor” vurgusunu yaparak, bütün bunlar varken ülkemizde yeteri kadar sosyal konut projesi olmadığının altını çizdi.

“ÖNEMLİ OLAN KKTC GENCİNİN VE EMEKLİSİNİN ÇIKACAK EV BULAMAMASI”

Sungur, “Önemli olan öğrencilerin kirayı ödeyip ödeyememesi değil öğrenciler 4-5 kişi de bir evde kalabilir. Önemli olan yerli işçilerin, memurların, KKTC gencinin ve emeklisinin çıkmak için ev bulamaması" olduğunu söyledi.

Devletin ev kiraları ile oynadığı zaman bir sonuca varılamadığını yine sistemin yolunu bulup bir şekilde devam ettiğinden bahseden Sungur, “Önemli olan yeni konut projeleri yapmaktır” dedi.

KKTC’nin nüfusunun yarısı kadar da çeşitli milletlerden insanların adada bulunduğunu belirten Sungur, “Otomatikman kiralar yükseliyor ve buna kimse bir şey yapamıyor”

Sungur, “Ülkede yalnız kira kira diyoruz ama bu kirayı yasaklamalarla çözemezsiniz… Projelerle ve sosyal konutlarla çözebilirsiniz, dünya üzerindeki çözüm bu neden bizde dünyaya uymuyoruz ki?” sorusunu sordu.