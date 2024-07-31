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Hasan Taçoy: Adaylığımı geri çekmeyeceğim, boşuna beklemeyin, ummayın

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UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, adaylığını geri çekmesini bekleyenlerin boşa beklediğini söyledi.
Hasan Taçoy: Adaylığımı geri çekmeyeceğim, boşuna beklemeyin, ummayın

Hasan Taçoy, “Tüm söyledikleri zaten çürüdü, bundan sonra da çürütülecek. Hiçbir şekilde ana vatan Türkiye yada kendi içindeki arkadaşlarımın demokrasi çerçevesinde alınan karara karcı çıkacağını da değerlendirmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“İnancımız demokrasidir başka şey değildir” diyen Hasan Taçoy, katıldığı tv programında “Müdahale var da Taçoy neden aday?” sorusu üzerine şunu söyledi;

“Müdahale ya da telkin dolaylı olarak birçok şekilde yapılır. sadece Türkiye meselesi değil.. Telkin çok olur çevrenizden de bunlar olurda önemli olan kararlılıktır… Malum çevreler dedi ki Taçoy adaylık açıklaması yapamayacak. Birçok kez söylendi. Açıklasa da aday olamayacak dediler. Adaylığını geri çekecek dediler çekmedim, çekmeyeceğim.

Bu laflar bunun adı ucuz siyaset. Tüm söyledikleri zaten çürüdü, bundan sonra da çürütülecek.. Hiçbir şekilde ana vatan Türkiye ya da kendi içindeki arkadaşlarımın demokrasi çerçevesinde alınan karara karcı çıkacağını da değerlendirmiyorum. Türkiye demokrasiye inanan bir ülkedir…”

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