Hasan Taçoy: Asgari ücretli çalışandan vergi alınmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, asgari ücretli çalışandan vergi alınamayacağını ve belirlenen asgari ücretin net olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy konuk olarak katıldı.

İşin gerçeğine bakmak gerektiğini ifade eden Taçoy, Mayıs 2019’dan Aralık 2020’ye kadar elektrik fiyatlarının hiç değiştirilmediğini belirtti.

Kendi dönemlerinde akaryakıt fiyatlarının da aşağı doğru seyir aldığını ve bunda pandeminin de etkisi olduğunu ifade eden Taçoy, bunun için fiyatları arttırmak yerine peşin ücretlerde bile indirim yaptıklarından bahsetti.

Taçoy, “Bizden sonra giren arkadaşlar ise normalleşmeyi göz ardı ettiler, aynı seyir ve aynı fiyatlarla devam ettiler” diye konuşarak fiyat değişikliğinin birkaç kez gerektiğinden ama yapılmadığından ve bir anda fiyatları yükselttikleri için de vatandaşın boğulduğundan bahsetti. Taçoy, tüm yükselişlerin bir anda üst üste gelmesi ile hem vatandaşın hem siyasilerin büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti.

“FUEL-OİL ÜRETİMİ 2030’DA SON BULACAK”

Taçoy, “Vatandaş, 0.968 den 250 KW lik dilimi 1.61’den ödemeye başladı, 3.32 normal bedeli de ödemeye başladı...” diye konuşarak, Fuel-Oil üretiminin yıllar geçtikçe azalacağını, 2030’da ise son bulacağını ifade etti.

Bunun nedenini ise, fosilin kirli bir yakıt olması olarak açıklayan Taçoy, “Kükürt oranını belli seviyede tutmak için pahalı bir işlem yapılıyor, bunun için dünya Fuel-Oil’i ortadan kaldırma işlemi başlattı” dedi.

Artık daha çevre dostu ürenlerle bu işlemlerin yapıldığından bahseden Taçoy, “700 dolar tonu, 260 gramdan üretiliyor. 700’ü 260 ile çarpıp 1 milyona bölerek kaç dolar ettiğini bulacağız ve sadece akaryakıt maaliyeti 3.10 TL” ifadelerini kullandı. Taçoy, bunun değiştirilmesi gerektiğine değindi ve herkesin enterkonnekte sistem talebinde bulunması gerektiğini söyledi.

“DOĞALGAZLA BİRLİKTE DAHA ÇEVRE DOSTU BİR ORTAM OLACAK”

Doğalgazın adaya getirilmesi gerektiğine dikkatleri çeken Taçoy, doğalgazın evlerine ve iş yerlerine ulaşması için insanların bir gayret içine gireceğini ve bununla birlikte ortamın daha çevre dostu olacağını da belirtti.

Asgari ücretteki vergi kesintileri konusuna da değinen Taçoy, asgari ücretten vergi alınamayacağını ve asgari ücretin net olduğunu kaydetti.

“KARARNAME HAZIRLANMASI GEREKTİĞİNİ İDDİA ETTİK”

Taçoy, “8 bin 600 TL net maaştan eğer evliyseniz vergiye tabii olmazsınız” diye konuştu. Taçoy, evli olmayanların ise 74 TL’lik bir kesintiye uğrayacağını ve bunun göz ardı edilmesi ile ilgili bir kararname hazırlanması gerektiğini söyeldiklerini dile getirdi.

Maliye Bakanı ile sürekli istişare içinde olduklarını vurgulayan Taçoy, kararname ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ve önümüzdeki günler gerçekleşebileceğini ifade etti.

Taçoy, “İşveren katkı payı olarak yüzde 65 veriyoruz, devlet olarak ve yaklaşık 50 bin kişi faydalanıyor bu teşvikten” diye konuşarak, Ağustos’un primlerinin Eylül’de yatacağını söyledi.

“Sosyal yardım alanlarında esasını değiştiriyoruz, asgari ücrete uyarlı bir sosyal yardım maaşı uyarlamaya çalısıyoruz” ifadelerini kullanan Taçoy, engelli maaşlarının asgari ücretin yüzde 60’ı olduğunu belirtti.

Taçoy, “Muhalefet çıktı dedi ki 65 yaşına çıkardılar emekliliği, emekliden vergi alacaklar, bizim böyle bir niyetimiz yok bilmeleri gerekirdi” diye konuştu.

“FON BAĞLANMASI GEREKİYOR”

Taçoy, ülkede maaş alan veya sigorta ve emekli fonuna para yatıran herkesten 10 TL fazla alınması gerektiğini ve bu parayla, yaşlı bakım evi, engelsiz yaşam evi ve çocuk yuva bütçelerine yüzde 30 kadar katkı koyarak fon bağlanması gerektiğini ifade etti.

Work and travel noktasında da imkanların sağlanmasını istediğini belirten Taçoy, “Buraya gelen herkes zengin değil, ben kendim de Amerika'da hem çalışıp hem okudum” diye konuştu.

Taçoy, “Bir genel başkan bir de başbakan var ve ikisi de potansiyel adaydır genel başkanlığa” ifadelerini kullanarak, vatandaşın günü geldiğinde icabına bakarız dediğini ama bunun seçimlere olumsuz yansıdığını belirtti.

UBP’nin her zaman başarıya oynadığından bahseden Taçoy, bu başarıyı da elde edecek noktada olduklarını ifade etti.

Taçoy, “İlgili arkadaslarımız çok güzel kriterler hazırladı ve çalışmalar yaptı... Belediyeleri; ilçe, bucak, nüfus, coğrafi özellik, tarihi ve siyasi özelliklere göre mi belirleyeceksiniz şeklinde 5 ayrı kriter hazırladılar” dedi.