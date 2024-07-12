Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, “Demokrasiyi kabul edip içimize sindirerek yaşatmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Genç TV’de katıldığı programda, Deniz Gürgöze ile Okan Şafaklı’nın sorularını yanıtladı. Yapılan açıklamaya göre UBP kurultayı hatırlatılarak bu yöndeki görüşleri sorulan Taçoy, demokrasinin ana unsurunun kişiye ve düşüncelerine verilen değer olduğunun altını çizerek, siyasette istikrardan bahsedebilmek için öncelikle bunun hayata geçirilmiş olması gerektiğini söyledi.

“8 ay önce demişsem hala aynısını söylemekteyim” diyen Taçoy, adaylığı konusunda değişen bir durum söz konusu olmadığını ve aday olduğunu vurguladı.

Hasan Taçoy, son dönemde ortaya çıkan yolsuzluk olaylarına ilişkin bir soru üzerine, sistemsel anlamda çağın yakalanması ve insan faktörünün aza indirilmesi gerektiğini belirterek, kendi bakanlığı döneminde birçok işlemin uzaktan erişimle yapılabilmesini sağlayacak adımları atmış olduklarını belirtti.

Bir sistemi yanlış olduğu için ortadan kaldırırken yerine mutlaka yenisinin ve doğrusunun getirilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, “Biz bunları unuttuk ve şu an toplum olarak ‘şunu tutukla bunu tutuklama, ona kelepçe vur buna vurma’ gibi konularla uğraşmaktayız” dedi.

Taçoy, bugüne kadar yaşı, mesleği ve toplumdaki statüsüne bakılmaksızın birçok kişinin tutuklanarak kelepçeyle mahkemeye çıkarılmasına rağmen son bir olayın farklı boyutlarda yaşandığına işaret ederek, “bu durum toplum vicdanını acıtıyor” ifadesini kullandı.

“Hukuk sisteminin delik deşik edildiğini ve itibarın sarsıldığını” söyleyen Taçoy, yargının en üst seviyede olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasetçinin kendisine verilen yetkiyi suistimal etmesinin devlete zarar verdiğine dikkat çeken Taçoy, bu gerçeğin üzerinde yıllardır hassasiyetle durduğunu söyledi.

Taçoy, devlete yapılan istihdamlar konusunda, gençlere kamu dışında yeni iş alanları oluşturulması ihtiyacına işaret ederek, devletin yapacağı doğru analizlerle ortaya çıkacak sonuçlar çerçevesinde gençlere yeni olanakların sağlanabileceğini kaydetti.