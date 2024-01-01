Hasan Taçoy: Ekonomide istikrar ve asayişin sağlanması için adımlar atılması gerekiyor

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, ekonomide istikrar ve asayişin sağlanması için adımlar atılması gerektiğini ancak bunlar için de önce siyasi istikrarın sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, yeni yıl dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Taçoy, 2024’ün ekonomik toparlanma yılı olması gerektiğini, bu amaçla kısa ve orta vadeli planların devreye alınması gerektiğini ancak bu planların hazırlanılmasında geç kalındığını ileri sürdü. Yüksek enflasyonla sadece maaş artışı yaparak baş edilmesinin yanlış olduğunu, fiyatların daha da artmasına yol açıldığını kaydeden Taçoy, “Piyasalarda fiyat istikrarını bir an önce sağlamalıyız” dedi.

“KKTC’Yİ YENİDEN HUZUR İÇİNDE YAŞANABİLİR BİR ÜLKE YAPMAK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Ülkedeki diğer önemli sorununun da asayiş olduğunu kaydeden Taçoy, “KKTC’yi yeniden huzur içinde yaşanabilir bir ülke yapmak için birlikte hareket etmeliyiz. Ülkenin nüfus yapısını doğru planlamalıyız. 2024 Kıbrıs Türk halkını ekonomik sorunlardan ve asayiş endişelerinden kurtaracak bir yıl olmalıdır” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Taçoy, tek çözüm modelinin iki devletli bir yapı olduğunu, iki devletli çözüm modeli politikasına 2024’te daha fazla yoğunlaşmak gerektiğini belirtti.

Belirsizliklerden bahseden Taçoy şu ifadeleri kullandı: “Tüm bunlar doğru planlamalar ve kararlı uygulamalarla olabilir. Kararlı adımlar ise istikrarla mümkündür. İstikrarı yakalayabilmek için de belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. Siyasi istikrarı kazanabilmek için demokratik kriterlere önem verip, demokrasiyi yücelterek siyasi barışı ve istikrarı yakalamalıyız” dedi.

Taçoy, 2024’ün dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.