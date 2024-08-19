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Hasan Taçoy: Esnafımızın ve KOBİ’lerimizin yüzü gülecek

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UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, ekonominin doğru yönetimi ve esnaf ile KOBİ’lerin gerçek anlamda desteklenmesi için acil destek paketlerini hayata geçireceklerini duyurdu.
Hasan Taçoy: Esnafımızın ve KOBİ’lerimizin yüzü gülecek

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UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ekonominin temel taşları olan esnaf ve KOBİ’lere yönelik desteklerin artırılacağını vurguladı.

Taçoy, ekonominin gelişmesi için üretime önem verilmesi gerektiğini belirterek, üreticinin ve esnafın ihtiyaçlarını bildiklerini ifade etti.

Taçoy, gelişen ve büyüyen bir ekonomi için destek paketlerinin şart olduğunu belirterek, bu desteklerin esnafı borçlandırmadan, gerçek anlamda katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Ekonomi yönetiminin ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, ülke ekonomisinin tüm sektörlerin katılımıyla düzlüğe çıkacağını ve geleceğe güvenle bakılacağını kaydetti.

Taçoy, "Ekonomide de güçlü irade hakim olacak, irade kazanacak, ülkemiz kazanacak ve kaybetmek üzere olduğumuz yarınlarımızı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Taçoy'un tam paylaşımı şöyle:

"ESNAFIMIZIN VE KOBİ’LERİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK

Ekonomiye önem vermek, ekonominin temel taşlarını desteklemekten geçer.

Dünyanın tüm gelişmiş ekonomilerinin ortak noktası, üretime önem verilmesi, üretenin desteklenmesidir.

Doğru desteğin temel noktası ise bilmekten geçer.

Biz biliyoruz.

Ekonominin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ekonomi için üretimin değerini biliyoruz. Üreticinin ihtiyaçlarını, esnafımızın önünü açacak katkıların neler olduğunu biliyoruz.

Ekonomi sadece tedbir almakla yürümez. Gelişen ve büyüyen bir ekonomi için destek şarttır.

İşte biz bu gerçekten hareketle ekonomimizin temel direkleri olan esnafımıza ve KOBİ’lerimize ihtiyaçları olan destekleri sunacağız.

Onları daha fazla borçlandırmayı değil, gerçek anlamda desteklemeyi hedefleyen acil destek paketlerini zaman kaybetmeden hayata geçireceğiz.

Ekonomi yönetimini acemi ellerden kurtaracak, işini bilen usta ellere teslim edeceğiz.

Ekonomi yönetiminde ülkemizdeki tüm sektörlerin katılımı esas alınacak. Elbirliği ile düze çıkacak, yarınlara güvenle bakacağız…

Ekonomide de Güçlü İrade hakim olacak…

İrade kazanacak, ülkemiz kazanacak ve kaybetmek üzere olduğumuz yarınlarımızı kazanacağız…"

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